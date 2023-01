Agricultores y regantes - unas quinientas personas- se han concentrado en el aparcamiento del Palacio de la Moncloa de Madrid donde se celebra el Consejo de Ministros en el que se va a aprobar el plan hidrológico del Tajo que, si no hay marcha atrás o modificación tras el toque de atención del Consejo de Estado, supondrá el comienzo de la cuenta atrás del final del trasvase Tajo-Segura para el regadío y la sustitución del agua del río por desalada. A la protesta en la que participan las organizaciones agrarias Asaja-Alicante y La Unió, se van sumando cargos públicos del PP y está previsto que acuda el presidente de la Diputación, Carlos Mazón. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, al igual que sucedió en la concentración del pasado día 11, tiene agenda en Alemania. En Madrid, a tres grados.

"Estamos aquí para decirle al Gobierno que no aprueba la muerte lenta pero segura pero del trasvase Tajo-Segura, porque eso es lo que va a suceder con el nuevo plan hidrológico del Tajo. No solo vamos a perder los agricultores sino toda la sociedad, porque habrá una disminución del agua para los cultivos y los precios de fruta y verdura subirán", ha subrayado José Vicente Andreu, presidente de Asaja-Alicante, presente en la concentración.

El presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport), Mariano Zapata, denuncia que el Consejo de Ministros va a aprobar un recorte del trasvase Tajo-Segura "justificado por las mentiras" de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ante "la pasividad" del de Agricultura, Luis Planas.

Zapata recuerda que, según el Tribunal Supremo, se debe fijar un caudal ecológico de los ríos, pero no establece que deba elevarse. También ha dicho que el Consejo de Estado hace referencia a que la falta de coordinación puede provocar "una afección relevante a un elemento de la planificación hidrológica nacional como el trasvase Tajo-Segura".

Por otra parte, la ministra señaló que toda el agua que no llegue del trasvase lo hará a través de desaladoras, pero la planificación contempla, según Zapata, una merma del 39,6 % en el agua del trasvase destinada a regadío, con una reducción entre 197 y 119 hectómetros cúbicos de media en 2027, cuando el aumento de aguas desaladas sería entre 85,8 hm3 y 106,1 hm3, lo que supone que ante una merma de 78% solo se prevé un aumento de 20,3%, una cuarta parte.

Ha argumentado que Ribera está basando su proyecto en un texto que no es el que se aprobó el pasado noviembre en el Consejo Nacional del Agua, en el que se incluían dos apartados para que los caudales ecológicos pudieran no subir si el agua del Tajo estaba en buen estado, "por lo que se está cometiendo una irregularidad", extremo negado por el Gobierno español, que sostiene que no fue esa la versión aprobada.

La disminución de los aportes a las provincias de Alicante, Murcia y Almería será de 105 hectómetros, 27 menos para abastecimiento, y se perderán 27.314 hectáreas de superficie regable y más de 15.000 empleos, con reducciones de valor patrimonial estimadas en 5.692 millones de euros, según sus datos.

Regantes y empresarios de Alicante y Murcia se concentran este martes ante el Congreso en Madrid para presionar al Consejo de Ministros, ya que tiene previsto aprobar los planes hidrológicos del Tajo y Segura. Textos que en su redacción original condenan a la provincia a depender del agua desalada para garantizar su futuro. A los 82 hm³ de recorte que serán efectivos una vez se publique el documento en el BOE (32 hm³ menos año por la elevación de un metro cúbico por segundo el caudal ecológico y otros 50 hm³ que se reservan para asegurar el abastecimiento de 56 municipios castellano-manchego), se suma el hecho de que a partir de 2027 está previsto que se deje de extraer agua subterránea de los acuíferos de la cuenca del Segura.

"Casi 44 años de trabajo, ilusión y esperanza liquidados por el sectarismo de cuatro indocumentados" Ángel Urbina - Presidente SAT San Enrique y regante del trasvase

"El día 31 de marzo de 1979 vi entrar el agua del trasvase al embalse del Talave. El 24 de enero de 2023 estoy en la verja del Palacio de la Moncloa, donde un gobierno socialista, cerrará el trasvase. Casi 44 años de trabajo, ilusión y esperanza liquidados por el sectarismo de cuatro indocumentados, que hacen de sus dichos y hechos Una gran mentira", subraya Ángel Urbina, presidente de la SAT San Enrique de Elche.