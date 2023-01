El programa PLATEA torna aquest dissabte, 21 de gener, a les 19.00 h, a l’auditori del centre sociocultural de Cas Serres amb l’espectacle Guillermo Tell.

Guillermo Tell és una òpera de Rossini adaptada per a nens i nenes per la companyia Ferro Teatro. Les entrades ja es poden comprar a conselleivissa.escenaonline.es i a eivissacultural.es

Tell és un model a seguir al seu poble, Aldorf, i per això el seu fill Hedwig se sent afortunat de viure al seu costat i aprendre cada dia del seu exemple. No només ell, Tell és conegut i estimat per tots els convesins del cantó suís en el qual viuen. No obstant això, ni els Tell ni els seus amics podrien imaginar mai que el futur que els esperava els convertiria en llegenda: El nou i malvat governador de la regió, Hernan Hessler, es diverteix turmentant a tots ajudat del seu barret, Petunia Petulante (la qual, cregueu-me, fa honor al seu nom totalment) i del seu sicari més fidel, l'os Marioso, qui, per cert, es queda adormit a cada estona...

4 de febrer, Reina del Arga

El Consell Insular d’Eivissa s’ha incorporat enguany, per primera vegada al programa PLATEA, que organitza el Ministeri de Cultura juntament amb la Federació de Municipis i Províncies.

El programa PLATEA continuarà el 4 de febrer de 2023 amb la Reina del Arga, d’Estefanía de Paz Ansín. És un espectacle divertit, històric, proper i entranyable que combina diferents arts, tècniques i llenguatges artístics, com son la narració, la interpretació, el teatre d’objectes, el il•lusionisme, les arts plàstiques, el circ de puces, el clown i el circ. Un delicat espectacle que ens parla de la història de les arts circenses i que ens fa, sobre tot, conèixer a Remigia Echarren, la Reina del Arga. Està dirigida a tots els públics.