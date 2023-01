El festival Ibicine ha programado esta tarde, a las 19.30 horas en Can Ventosa, una nueva proyección de cortometrajes de su sección oficial, en esta ocasión de películas documentales. Se proyectarán ‘El vuelo del abejorro’, de Mary Cruz Leo Pérez; ‘Daida back to the ocean’, de Pablo Ramírez Bolaños, y ‘Dear Michael’, de Joan Bover Raurell.

Tras las proyecciones, a las 20.30 horas, habrá un cinefórum con Pablo Alcántara, director y productor de Pauxa Films, que ha producido diferentes documentales, y Helher Escribano, directora de Ibicine y del documental sobre Adlib estrenado en 2021.