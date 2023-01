Un paseo contra el cáncer en Ibiza

Las 40 personas congregadas en la plaza de la iglesia de Santa Gertrudis comienzan a caminar pasadas las10.30 horas bajo la dirección de Ger Sweeney, natural de Irlanda y guía habitual de estos eventos organizados por Ibiza y Formentera contra el Cáncer (Ifcc).

Los caminantes salen puntuales y decididos bajo un cielo cubierto de nubes, pero que de momento respeta la travesía, que ya acumulaba un retraso, pues estaba prevista para diciembre. «Vamos preparados», responde quitándole importancia a la cuestión Beryl Jones, vocal de la asociación. En el paseo participa público de todas las edades, y todos son bienvenidos. El único requisito, una donación mínima de cinco euros para ayudar a la asociación, formada por 275 socios, en su lucha contra la enfermedad.

Las caminatas ya son una seña de la asociación. Comenzaron unos diez años atrás, calcula Jones, aunque ahora se celebran con más frecuencia. De dos al año han pasado a seis. La de este domingo comprende un recorrido de ida y vuelta hacia el oeste de la localidad a lo largo de 8,7 kilómetros.

Joan Marí Ribas es uno de los participantes, y el responsable de buena parte de la asistencia al evento. Sin tener relación previa con la asociación, se enteró a través de facebook y convenció a su esposa Gabi, dos hijos, una nieta, un cuñado y un yerno para asistir. Las dos prótesis que lleva en la cadera no le impiden realizar a buen ritmo la caminata. Según cuenta, esperaba un camino más llano, pero cuesta creer en la sinceridad de su queja, cuando acaba de dejar atrás al resto de la familia.

Cualquier acción es buena para recaudar fondos para el apoyo a los pacientes con cáncer. Jones explica que el pasado mes organizaron una rifa en el Recinto Ferial, junto con el Consell y con la colaboración de empresas locales, destaca. De la rifa y la venta de lotería -con premio, por añadidura- lograron recaudar 19.500 euros, recuerda.

Y es que el tratamiento y las pruebas diagnósticas de cáncer implican costes que no siempre están dispuestos a asumir las instituciones. Según detalla Jones, les gustaría contar en Ibiza con una de las herramientas esenciales para monitorizar el estado del enfermo, un escáner para las tomografías por emisión de positrones (PET, por sus siglas en inglés).

De momento, los pacientes pitiusos deben trasladarse a Mallorca para poder hacerse una PET. «Si la máquina no se utiliza los suficiente, no nos la van a poner», comenta Jones. «Si solo se hacen diez pruebas aquí, no nos van a poner una máquina que, pongamos, cuesta veinte millones», explica a modo de ejemplo.

«Ahora estamos intentando financiar un programa de cribado de cáncer de pulmón», indica Jones. La compra de un endoscopio para Formentera es uno de los logros recientes de la asociación. También hace poco que decoraron el departamento de oncología del Hospital Can Misses, recuerda. Jones incide en la colaboración con el Área de Salud pitiusa, además de con los negocios de las islas.

Precisamente, este enero el servicio de oncología del Hospital Can Misses queda bajo mínimos, con la marcha, en uno de los casos temporal, de dos facultativos. Las nuevas bajas se suman a la necesidad de cubrir otros dos puestos que ya estaban vacantes. En resumen, Ibiza se queda con un oncólogo de cinco. La situación obliga a reforzar el servicio con la incorporación de especialistas procedentes de Mallorca y la ampliación de la plantilla de internistas.

Para los pacientes «es duro tener que esperar, pero en la isla es un problema traer a gente de fuera con la falta de vivienda», reflexiona Jones, que, sobre el cambio de profesionales, reconoce: «Es verdad que cuando acompañamos a pacientes a visitar a sus médicos, tienen siempre más seguridad si ven al mismo, pero no siempre es posible», valora.