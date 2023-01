Un informe refleja "violencia psicológica" con trabajadoras del Instituto Asturiano de la Mujer.

Un informe del Principado constata que parte de la plantilla del Instituto Asturiano de la Mujer sufre diversas situaciones de "violencia psicológica" por parte de "la línea jerárquica". La máxima responsable política de este organismo es Nuria Varela, pero en la extensa evaluación de riesgos psicosociales, realizada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, no se menciona su nombre ni tampoco el de ninguna jefa de servicio, un puesto en el que ha habido sucesivos cambios. El estudio sobre el funcionamiento del Instituto Asturiano de la Mujer se puso en marcha después de que el sindicato CSIF detectara situaciones de "tensión" en el transcurso de sus visitas rutinarias a diferentes centros de trabajo de la administración, hace ahora un año, aproximadamente. Nuria Varela, que conoce el contenido de este informe, aseguró a LA NUEVA ESPAÑA este miércoles no tener conocimiento de que se produzcan ese tipo de conductas en el departamento que ella dirige.

"Las trabajadoras perciben situaciones frecuentes de violencia psicológica en el centro", sostiene dicha evaluación, tales como "amenazas, insultos, presiones, descalificaciones o hacer el vacío, que procederían de la línea jerárquica", recoge la evaluación de riesgos psicosociales, realizada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

"En el centro de trabajo no debe tolerarse la presencia de manifestaciones de violencia psicológica y menos aún si proceden de la línea jerárquica", establece en su informe el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que entre las recomendaciones y medidas sobre este caso concluye que "se deben corregir aquellas actitudes y comportamientos ofensivos, que denigran a la persona y crean un comportamiento intimidatorio y hostil".

La responsable del Instituto Asturiano de la Mujer es Nuria Varela, directora general de Igualdad desde el inicio de esta legislatura, un área que depende directamente del presidente Adrián Barbón en el organigrama del Principado. Tres jefas de servicio adscritas sucesivamente a este organismo pidieron su traslado, alguna tras haber estado de baja laboral, según pudo saber este periódico de fuentes de la administración autonómica. "No se qué es la línea jerárquica", declaró ayer a este periódico Nuria Varela, que se encontraba fuera del país.

"No tengo ningún conocimiento, no he recibido ninguna queja, ni he visto ni me han trasladado ninguna situación de ese tipo", añadió la responsable del Instituto de la Mujer, que negó categóricamente haber dado ese tipo de trato a personal de ese departamento. "No, nunca jamás. Me dedico precisamente a lo contrario", manifestó a LA NUEVA ESPAÑA Varela, que pidió semanas atrás una reunión con los autores del citado informe. Sin embargo, ese encuentro no se llegó a fijar por problemas de agenda, por lo que la volvió a solicitar hace escasas fechas, antes del paréntesis navideño, con el ánimo de aclarar o buscar una verificación a los extremos recogidos en una evaluación que señala "amenazas" o "insultos".

El contenido del informe se abordó en una reunión del comité de seguridad y salud del Principado, en el que están representados los sindicatos, que tuvo lugar el pasado jueves, 29 de diciembre. CSIF señaló ayer que su objetivo es que cesen ese tipo de conductas sobre la plantilla, que el sindicato relacionó con la directora de Igualdad: "CSIF no va a consentir que ningún cargo del Principado actúe de forma despótica contra los empleados públicos que tiene bajo su responsabilidad".

CSIF no descarta denunciar el asunto ante la Inspección de Trabajo

El sindicato CSIF sostiene que este asunto, del que alertó hace un año, ha estado envuelto de "secretismo" hasta el punto de que ni siquiera tuvieron acceso al contenido íntegro de la evaluación de riesgos psicosociales, realizada por el Servicio de Prevención de Riesgos laborales, pese a que ya estaba hecha desde hacía bastante tiempo. "Enviamos decenas de escritos a varias y distintas instancias del Gobierno regional y tuvimos que pedir repetidas veces la convocatoria de una reunión del comité de seguridad y salud que, en teoría, debía celebrarse cada tres meses", aseguran desde CSIF. Al final, esa reunión tuvo lugar en la última semana del año y CSIF aprovechó para pedir la adopción de medidas por parte del Principado. En el caso de que el Gobierno autonómico no mueva ficha en los próximos días o semanas, una vez pasadas las festividades navideñas, CSIF, uno de los sindicatos con mayor implantación en la función pública asturiana, "está decidido a denunciar la situación" de parte de las trabajadoras del Instituto de la Mujer ante la Inspección Provincial de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Cronología

Enero 2022

El sindicato CSIF percibe comportamientos anómalos y fuera de lo habitual en sus visitas rutinarias al centro de trabajo del Instituto de la Mujer, en Oviedo. Algunas trabajadoras se muestran reacias a hablar, pero al sindicato le llega que se dan situaciones de violencia psicológica y presiones bajo amenazas para, por ejemplo, realizar funciones que no les corresponden. El sindicato asegura que abundan las bajas laborales en este centro.

Julio 2022

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales realiza en el mes de julio un trabajo sobre el funcionamiento del Instituto de la Mujer, que tiene su sede en el edificio Calatrava de Oviedo, donde hay 14 trabajadoras. El resto de la plantilla está en el centro de Innovación y Economía en Igualdad, con sede en Avilés (otras 7 trabajadoras) y en el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales, con sede en Oviedo (otras 13 trabajadoras).

Diciembre 2022

El sindicato CSIF se queja ante diversas instancias de la Administración regional, mediante escritos que llegan incluso al presidente, Adrián Barbón, de no tener conocimiento ni acceso al informe elaborado por Prevención de Riesgos Laborales. El 29 de diciembre se reúne el comité de seguridad y salud para abordar, por primera vez, la situación de la plantilla del Instituto de la Mujer. CSIF urge la adopción de medidas para evitar que persistan esas conductas.