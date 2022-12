Hermelinda Vanaclocha: "De China preocupa que se le está dando al virus la posibilidad de mutar"

La cara visible de los expertos de la administración en pandemia, Hermelinda Vanaclocha, explica por qué hay que tomar medidas ante la escalada de casos en China y las incertidumbres que, de nuevo, se plantean cuando el coronavirus empezaba a ser un virus más con el que convivir.

¿Qué está pasando en China?

No lo sabemos. Según la información oficial hay pocos casos pero por lo que llega de medios de comunicación parece que son muchos. Ellos han llevado una estrategia muy dura contra la covid-19, con medidas tan draconianas que las personas no han estado en contacto con el virus, por lo que no tienen inmunidad. Si a eso le añades que no tienen una cobertura vacunal como el resto de países y que la vacuna que han usado allí es menos eficaz... es una tormenta perfecta. No han hecho realmente ninguna etapa de transición.

¿Por qué es una amenaza el que esto pase ahora en China?

De lo poco que sabemos de este virus es que, cuanto más circula y más infecta, más probabilidad de mutación tiene y ahí está el peligro. No preocupa que China tenga muchos casos sino que haya un cambio en el coronavirus al que no podamos enfrentarnos de forma rápida. Puede ser una mutación que produzca una enfermedad leve o una más grave de la que hay ahora, o que la vacuna no sea tan eficaz frente a ella… Esta sería la peor de las situaciones. No sabemos. El problema es darle al virus la posibilidad.

¿Se sabe qué variante está circulando ahora en China?

En China no, en España y en Europa sabemos que son todas subvariantes de ómicron pero esto no se traduce en que haya una mayor gravedad de la enfermedad. Pero de China no sabemos nada.

¿Hay un peligro real de volver a hace 3 años?

Si el coronavirus no se modifica o termina mutando y es una variante como las que hay ahora y genera enfermedad leve no hay ese peligro. Lo veo difícil a no ser que surgiera una variante muy distinta. De todas maneras, siempre sería distinto porque en estos años hemos ido aprendiendo y también lo ha hecho la industria farmacéutica que produce las vacunas. Si surgiera una variante nueva, habría más rapidez en hacer una nueva. Eso es lo que espero.

¿Cómo de protegidos estamos aquí tras tres años conviviendo con el coronavirus?

Alguna protección tenemos. Por mucho que cambie un virus, no cambia del todo. Es el mismo virus con el que hemos estado en contacto en estos años y casi todo el mundo se ha contagiado aunque no lo sepa. Es igual que la gripe, aunque cambie, siempre te queda una inmunidad a un componente del virus.

Esta nueva crisis llega en un momento bueno.

Estamos muy bien. La evolución de los casos de covid está siendo muy estable tanto en mayores de 60 años como en el resto según los datos de vigilancia de la red SiVIRA de infecciones respiratorias. Estamos estables, hemos aumentado en casos pero estamos en pleno otoño-invierno y mantenemos esa estabilidad.

La ministra Darias ya ha anunciado medidas en los aeropuertos para viajeros de China.

Las medidas de frontera no son suficientes pero sí ayudan a ganar tiempo aunque sean un trastorno. En el caso de que el virus mutase, necesitamos tiempo para fabricar vacunas. Me parece coherente el aplicarlas porque si aquí llegan casos se podrán secuenciar y saber qué variante tienen.

¿Vería adecuado tomar más medidas?

No está de más que estemos preparados, que tengamos la seguridad de tener protección suficiente, revisar que todo esté al día y pensemos cómo cambiar la estrategia de control que tenemos. Eso sí, antes de tomar medidas, la gente que le toque tiene que vacunarse y recordar que esto no se ha terminado. La gente ya esté feliz, le ha perdido el miedo a la covid y la vacunación no está funcionando como debería. Es una tontería que no lo aprovechemos teniendo como tenemos una vacuna eficaz.

¿Recomienda la cuarta dosis para los menores de 60 años?

Yo a los más jóvenes no, pero a partir de los 50 sí. Si ya ha pasado seis meses de la tercera dosis y en este tiempo no lo has pasado, deberías ponértela. Sería una estupidez no usar unas vacunas que se ha demostrado que son buenas y evitar una enfermedad cuando es evitable. Simplemente hay que comparar lo que tuvimos en enero de 2021, cuando todos los días había 100 muertos con ahora, que tenemos 20 muertos a la semana. Este verano se estimó que lo habían pasado 1,5 millones de valencianos y no hubo sobrecarga en el sistema y eso fue todo por la vacuna y por esa inmunidad híbrida que hemos conseguido.

¿Volveremos a las mascarillas de forma generalizada?

Creo que ahora no lo podemos decir. Ahora mismo no tendría sentido con la situación estable que tenemos y también debemos ser cuidadosos: No podemos poner medidas que la gente no entienda porque es contraproducente.