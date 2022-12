Antoni Trilla: "Una variante más grave es posible pero menos probable después de tres años de pandemia"

¿Cómo puede afectar el brote en China a España?

No lo sabemos. Desde el punto de vista sanitario, dependerá de la evolución de las subvariantes del virus en el país asiático, pero también en el resto del mundo, y de la posible importación de casos. Desde el punto de vista económico y comercial, habrá que ver qué sucede en China.

¿Es posible que se desarrollen variantes más graves que la ómicron?

Es posible, pero quizá menos probable después de tres años de pandemia y vista la evolución actual. Las variantes que predominan son más transmisibles y evaden mejor la inmunidad, pero no suponen mayor gravedad clínica. También, entre todos, hemos construido un muro de inmunidad que ha cambiado el panorama clínico: los casos graves son mucho menos frecuentes.

¿Son útiles los controles en los aeropuertos anunciados por Sanidad y que consisten en pedir pauta completa o test negativo a las personas procedentes de China?

Suponen una medida razonable, pero hay que entender que no son una garantía absoluta de evitar la importación de casos. La pauta completa de vacunación -especialmente con las vacunas chinas- no es una garantía de ausencia de contagio. Una prueba PCR o TAR negativa supone que, en el momento de realizarla, hay una alta probabilidad de que la persona no esté contagiada o, si lo está, se halle en un periodo muy inicial. Pueden escaparse casos, por supuesto.

¿Si la UE no toma una medida similar, la posible nueva variante podría entrar a través de los viajeros procedentes de China que hagan escala en otros países europeos o de fuera de la UE?

Pensar en “cerrar” un país como España no es ni razonable ni aconsejable y, desde un punto de vista epidemiológico, no tiene una base sólida. El virus está circulando por todo el mundo, en mayor o menor medida, y seguirá entrando y saliendo de nuestro país. Lo importante es tener información al respecto de que variantes están circulando (lo que es posible mediante la secuenciación genómica de los virus), para poder actuar en consecuencia en caso necesario. Y seguir manteniendo nuestro muro de inmunidad: las dosis de refuerzo de la vacuna son muy importantes.

¿Podría China haber evitado la situación vacunando a su población con los sueros que han probado su eficacia en los países occidentales?

Si China hubiese empleado las vacunas de mRNA, que son más eficaces, con una pauta similar a la empleada en la UE (dos dosis + dosis 3ª y 4ª de refuerzo), especialmente en la población de más edad y riesgo, la situación ahora se parecería más a la de las últimas oleadas que afrontamos nosotros aquí (por ejemplo, las del año 2022). Nueva Zelanda se aisló al inicio, como China (misma política 'COVID-cero') y, cuando pudo, vacunó masivamente a su población con vacunas mRNA y luego abrió. Tuvo también muchos casos al principio, pero lo superó sin especiales dificultades.

¿Cree que China será capaz de controlar la situación?

No lo sabemos. Espero y deseo que sí, y que lo haga de forma correcta y lo antes posible. Más tarde o temprano la controlará (una vez se haya infectado una buena parte de sus 1.400 millones de ciudadanos y/o si consigue administrar vacunas en dosis de refuerzo suficientes). Habrá que ver el coste sanitario, social y económico que tendrá que afrontar por no haber planificado ni ejecutado bien la transición de su política estricta del 'covid cero' a la apertura actual, que creo es precipitada.

¿Es partidario de que se impongan en España más medidas de control como podría ser la vuelta a la mascarilla en todos los espacios cerrados?

Todo dependerá de la situación epidemiológica que tengamos en cada momento. Ahora no es necesario. Sin embargo, es recomendable, por ejemplo, para personas de edad avanzada o de riesgo elevado si permanecen mucho tiempo en un espacio cerrado, poco ventilado y donde hay mucha gente. La mascarilla hay que tenerla siempre a mano y usar el sentido común.