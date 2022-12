Tras el drama de vivir en la calle, siempre hay una historia. Phil, de 61 años y nacido en Bélgica, balbucea la suya. «Vine a España hace 17 años. Antes vivía en Estados Unidos. Aquí fui empresario y tuve una inmobiliaria. Pero me lo han robado todo. Ahora soy un sintecho. Así es la vida».

Phil se cobija en el pórtico del edificio más histórico de Benissa (Valencia), la Sala del Consell, construido en el siglo XVI. Desde hace 5 meses duerme tapado con cada vez más mantas y acurrucado en un rincón de este porche del centro histórico.

«Antes dormía en un parque, pero cuando llegaron las lluvias me vine aquí. Por supuesto que no quiero vivir en la calle. Es muy duro», afirma, y añade que los Servicios Sociales e incluso el alcalde se han interesado por su situación, pero lo que le ofrecen no le convence en absoluto. «La ayuda que me dan es ingresarme en una residencia de Crevillent o de Ciudad Real. No quiero que me controlen a todas horas ni que me quiten el móvil. No voy a renunciar a mi libertad. Ahora mismo es lo único que tengo».

Phil asevera que está empadronado en Benissa, que habla diez idiomas y que sabe de informática. Afirma que le gustaría trabajar y ganarse la vida. «Pero a mi edad nadie me va a contratar. Es imposible. Seguro que en este pueblo hay cientos de habitaciones vacías. Si me cedieran una, podría vivir en condiciones».