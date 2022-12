El último proyecto del rapero ibicenco Cristo Corona sigue avanzando. The Holy Riders, la formación que creó hace unos meses con el músico Abel Pons está a punto de lanzar su segundo sencillo, según han explicado los artistas. A partir de mañana ‘Top of the hill’, que es como han bautizado a esta segunda entrega de su trabajo conjunto, estará disponible en todas las plataformas musicales.

Será, como ya ocurrió con el primer tema, ‘Nueva oportunidad’, en forma de videoclip, explican los artistas a los que no parece dar mal fario que su segunda creación conjunta salga a la luz en un martes 13. De momento, ya han dejado ver algún avance de ‘Top of the hill’. Un teaser de menos de veinte segundos en los que se ve al rapero circulando en una pick up por un camino de la isla y sintonizando, en la radio, su propia formación. De fondo, los acordes suaves de ese nuevo tema que podrá escucharse (y descargarse) entero a partir de mañana por la mañana Corona está encantado con este nuevo giro en su carrera musical. Y es que en el momento en el que se cruzó con Abel Pons hacía tiempo que tenía ganas de tener «una banda de las de toda la vida». De ese encuentro nació The Holy Riders, en la que ambos fusionan el rap con el country. «Un sonido muy especial», afirma Corona, que explica que llevaba ya tiempo trabajando en él. «Es un sonido muy de motero rapero», definían en el lanzamiento de su primer tema, a finales del pasado mes de septiembre. «Lo había escuchado en Estados Unidos, pero nadie nunca lo había hecho en castellano», explicaba. Aunque la base son ellos dos, The Holy Riders cuenta con músicos colaboradores. Antes de la publicación de ‘Nueva oportunidad’, el tema con el que se estrenaron como formación, Corona tenía ya iniciadas tres canciones en las que él y Abel Pons han estado trabajando en los últimos meses. Pons se encarga de las melodías y Corona, de las letras. Éstas, destaca, son diferentes de las que escribe habitualmente. Asegura que son «más maduras» y su intención es hablar de otros temas, no únicamente desahogarse.