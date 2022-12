Balears totalizó en 2021 hasta 553 millones de euros jugados en loterías, juegos de azar y apuestas, lo que representa un 40 por ciento más que los 394 millones de euros del año 2020, según datos del Consejo Empresarial del Juego (Cejuego). Este cómputo incluye los sorteos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), juegos ONCE y juego presencial privado, como casinos, bingos, máquinas tragaperras (tanto de hostelería como de locales de juego), salones y apuestas deportivas, sin incorporar cifras de juego online.

En detalle, durante 2021 en Balears se jugaron 174 millones de euros en juegos de Selae, 60 millones en juegos ONCE y 319 en casinos, bingos y otros juegos privados. Con todo, el juego real (’Gross Gaming Revenue’), la cantidad bruta que consiguen los operadores de juego, se sitúa en 186,8 millones de euros en las islas en 2021, frente a los 135,5 millones de 2020. Esta cifra se obtiene al restar a los ingresos las ganancias de los jugadores. Cabe matizar que no equivale a los beneficios netos de los operadores porque hay que restar otros costes e impuestos.

Las máquinas recreativas operativas en la hostelería balear aumentaron un 0,3% en 2021, hasta las 140.792. Se trata de máquinas diferentes a las que se encuentran en los casinos y salones de juego (que permiten jugar cantidades más elevadas). En salones de juego constan 38.727 máquinas, otras 2.290 en bingos y 351 en locales de apuestas. Asimismo ha descendido la cifra de máquinas en baja temporal (no operativas o en almacén por diferentes motivos, como cierre del local, documentación en trámite, etc).

En los casinos se mantuvieron las mesas de juego (23) pero bajó el número de máquinas tipo C (máquinas de casino, donde la secuencia de premios está determinada aleatoriamente y se admiten mayores apuestas y premios) de 100 a 70 en 2021. Por otra parte, las apuestas reguladas por la Comunidad Autónoma movieron 0,7 millones de euros en 2021, frente a los 0,8 millones de 2020.

Paralelamente, los sorteos de Selae (Lotería Nacional, primitivas, etc) alcanzaron los 81,9 millones de euros en ventas en 2021, frente a los 66,8 millones de 2020, si bien no recuperan las cifras de 2019 (87,6 millones). En premios de sorteos, Selae repartió 47,5 millones de euros en Balears durante 2021. A ello hay que sumar las ventas de quiniela y apuestas hípicas, que crecen un 14% hasta 4 millones de euros, con 2,19 millones repartidos en premios. Por último, los juegos de ONCE sumaron en Balears 60,4 millones de euros en ventas y 32,9 millones en premios.

El director general de Comercio del Govern balear, Miquel Piñol, subrayó que «la problemática del juego es una cuestión transversal en el arco político y social», y dio por «cumplido» uno de los objetivos de legislatura, «ponerle freno a que Balears se convirtiese irremediablemente en un Las Vegas lowcost». Ello, añadió, gracias al «acompañamiento y el respaldo» de organizaciones como Unicef, Creu Roja, Projecte Home, OCU, Colegio de Psicólogos, FAPA, Associació Jueguesca y el Plan de Adicciones de Balears dependiente de Salud, así como los ayuntamientos.