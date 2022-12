¿Cómo ve el actual momento político?

Marcado por la incertidumbre. Tengo la percepción de que durante estos años se ha reforzado la idea de que estamos sujetos a fuerzas que no se pueden controlar, ya no solo desde los gobiernos nacionales sino también desde las superestructuras.

¿Los ciudadanos premian la estabilidad?

Tienden a dar apoyo a los gobiernos cuando transmiten la sensación de que controlan la situación. La derecha está inmersa, equivocadamente, en convocar la catástrofe y transmitir de forma impúdica su deseo de que el país vaya al desastre, pero esta catástrofe no se acaba de materializar. Eso genera un problema para la credibilidad de sus intenciones reales y da oxigeno a una izquierda que ha optado por el pragmatismo. A Pedro Sánchez le ha ido muy bien saber moverse en territorio europeo porque, en los últimos años, ha quedado claro que gran parte de las decisiones se toman en Bruselas.

¿Habrá cambio de ciclo en Balears?

Los resultados de las elecciones autonómicas y municipales en Balears y Comunidad Valenciana serán un gran indicador para las generales. En ambas ha habido una experimentación del centroizquierda que ha funcionado y han gestionado bien la pandemia, y afrontan la situación posterior con las ideas claras. La covid situó a las islas en una situación muy complicada, con un estrangulamiento absoluto del turismo, y se ha acabado recuperando. Si la izquierda y el centroizquierda fracasan en Balears y Comunidad Valenciana, Sánchez tendrá un gran problema. Si hay una revalidación de la mayoría se confirmaría la impresión de que la partida está abierta. En ambas comunidades los gobiernos van a las elecciones con los deberes bastante hechos.

¿Acierta el Gobierno con la eliminación del delito de sedición?

Legislar para solucionar un problema de fondo como el de Cataluña creo que lo entiende mucha gente, incluso puede ser una concepción mayoritaria si sirve para no vivir un drama como el de 2017. La eliminación del delito de sedición, que aún tenemos que esperar a la letra pequeña del texto, tiene una explicación que se sostiene con la adaptación del código penal a los estándares europeos. Ningún país deja en blanco esta cuestión y contemplan de una u otra forma cómo hacer frente un peligro sobre la integridad nacional. Pero ha quedado claro que no se podía afrontar este problema con un tipo penal del siglo XIX, el de los pronunciamientos militares.

¿Y con la reforma de la malversación?

Esto es mucho más complicado porque afecta a otro circuito neuronal de la sociedad: ya no es Cataluña, en el que mucha gente entiende que se deben hacer reformas para evitar un drama, sino que afecta directamente a la corrupción, el mal uso del dinero público. El Gobierno lo hace para reducir la posibilidad de que más gente de Cataluña entre en prisión y evitar que en el último año de legislatura un centenar de personas sean condenadas por los hechos del 1 de octubre de 2017. Con el tema de la corrupción existe mucha sensibilidad en España y explicar esta distinción entre la corrupción que va al bolsillo y la que no es muy complicado. La mayoría de personas que desvían dinero no lo hacen de manera visible directamente a su bolsillo. Tengo muchas dudas de que esto le salga bien al Gobierno.

Alberto Núñez Feijóo afirma que el bloqueo al Poder Judicial busca «proteger» a la Justicia de Pedro Sánchez.

Al llegar a Madrid quería transmitir que entendía la política de otra manera y era conciliador, dialogante y dispuesto a pactar. Además, hubiera sido un gesto bien recibido por la Comisión Europea, que tiene un problema serio con Hungría y Polonia por la actitud agresiva de sus gobiernos para controlar el Poder Judicial. La CE necesita no tener problemas en la parte occidental porque esos países podrían señalar que España también tiene dificultades en este ámbito. Si la derecha firmaba el pacto aseguraba a Europa que contribuían a un correcto funcionamiento de las instituciones y del orden democrático europeo. Hay sectores conservadores que no quieren la renovación del Tribunal Constitucional y el CGJP porque consideran que no hay que modificar la correlación de fuerzas si en un año pueden ganar las elecciones.