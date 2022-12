Durant els dies 17 i 18 de desembre, dissabte i diumenge, en el Recinte Firal d’Eivissa es celebrarà el mercat de Can Nadal que reunirà a més de 25 expositors, entre comerços de l’illa i artesans, i inclourà tallers infantils, exposició de productes locals i actuacions en directe de grups de música d’Eivissa, com són La calle, Morning Drivers, The Moonshine Band o Canallas del Guateke, i actuacions de centres de dansa com són Ibiza Dance Academy, Capricorn i Centro de Danza. Entre els comerços participants en el mercat hi ha botigues de roba, esport, llar, joguines i pastisseries.

L’objectiu d’aquest mercat és dinamitzar el sector comercial i artesanal de l’illa d’Eivissa incentivant les compres al comerç de proximitat i perquè sigui més dinàmic, comptarà amb actuacions musicals de grups eivissencs i de centres de dansa. A més, destaca el seu caràcter solidari ja que al llarg de les dos jornades del mercat l’associació Ibiza y Formentera contra el Cáncer disposarà d’un espai on oferir activitats per recaptar fons, com són rifes, tómboles i subhastes, a més de gestionar la cafeteria amb fins solidaris. El mercat estarà obert des de les onze del matí i fins a les nou de la nit ininterrompudament i oferirà també servei de menjar amb diverses food trucks instal·lades als afores del recinte.