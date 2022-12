No faltó nada. Ni la flameante antorcha ni los deportistas dejándose la piel ni el público enloquecido animando a los suyos ni las medallas ni las felicitaciones ni el esfuerzo... Por no faltar, no faltó ni la mascota. La piscina municipal de Santa Gertrudis acogió ayer por la mañana la jornada Special Olympics, en la que estaba previsto que participaran más de 150 personas con diversidad funcional, según detalló la asociación Amadiba, organizadora del evento junto a Club Esportiu Blau.

Una actividad deportiva con la que la entidad conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y que sirvió como presentación en la isla del club deportivo. Éste, integrado dentro de la agrupación, funciona en Mallorca desde el año 2006 y se implanta ahora en Ibiza con el objetivo de ofrecer «actividades deportivas, tanto lúdicas como federadas, a las personas con discapacidad». «El deporte nos une a todos en emociones», afirmaron desde Amadiba. Reponer fuerzas Así, pasadas las once de la mañana algunos de los participantes llegaron a pie a la piscina acompañando a la antorcha, cuya entrada en las instalaciones marcó el inicio de la jornada deportiva, a la que no faltó una nutrida representación de las autoridades isleñas. Pasados los discursos, los deportistas se lanzaron al agua. Todos ellos, al completar sus series, recibieron una medalla como premio a su esfuerzo e implicación. Algunos, además, chocaron manos con la mascota, que les esperaba a pie de piscina, animándoles, y recibieron no pocas felicitaciones y cariño de los organizadores. La extenuante mañana finalizó, como no podía ser de otra forma, con una comida en la que comentar las carreras y reponer fuerzas.