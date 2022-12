El Ayuntamiento de Sant Antoni limpiaCan Bonet tras las quejas vecinales

Ayer sábado estaba prevista la primera Jornada de limpieza y concienciación ambiental, organizada por la Asociación de Vecinos de Can Bonet, pero que tuvo que ser aplazada a consecuencia de las inclemencias meteorológicas previstas. No obstante, según admite la Asociación, la Jornada ya había perdido su carácter urgente ya que, cuando se anunció la convocatoria de la misma, el Ayuntamiento decidió ponerse las pilas y limpiar el barrio.

«Nunca antes una jornada que no llegase a realizarse había tenido tanto efecto. Lo que era una jornada reivindicativa ha tenido su fruto, pese a no celebrarse», ha explicado la Asociación de Vecinos de Can Bonet, ya que «ha bastado la convocatoria de esta jornada para movilizar a las tropas y ya desde el pasado lunes a las 6 de la mañana, y durante al menos otros tres días, las brigadas de la empresa de limpieza estaban cortando hierbas y retirando basura en la calle Garrovers y otras del barrio».

Los vecinos recuerdan que, en reiteradas instancias presentadas al Ayuntamiento, se han quejado, de las deficiencias en materia de limpieza que padece el barrio: «Hierbas de más de un metro en las aceras, suciedad que se acumula durante semanas en la calle, excrementos de perros en aceras y parques, un largo etcétera que son un símbolo más de la dejadez y olvido por parte del Ayuntamiento hacia estos barrios que crecen continuamente y que son el segundo núcleo más poblado del municipio con diferencia».

Tirando de ironía, los vecinos muestran el asombro ante la súbita celeridad mostrada por el gobierno municipal, con un «despliegue de medios descomunal, desconocíamos que la empresa de limpieza tuviera un parque de vehículos tan amplio. Barrenderos pasando por las calles arriba y abajo, operarios quitando hierbas, una pickup moviendo a los trabajadores, otra furgoneta grande, un pequeño camión, varios camiones vaciando contenedores, y el pequeño camión con el barrendero subiendo calle arriba».

«En la próxima reunión de la junta directiva pondremos nueva fecha para la celebración de la jornada, que esperamos que sea tan fructífera como esta y acabe de dejarnos los barrios como deberían estar siempre, limpios», concluyen.