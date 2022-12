Establecimientos, supermercados y, sobre todo, grandes fanáticos, comienzan a prepararse para la Navidad desde el primer día de noviembre. Los terroríficos disfraces y la decoración se apartan para hacer sitio a los árboles y los adornos más propios de esta época del año, acompañando las veladas con clásicos del cine especiales para estas fechas o nuevos estrenos.

Y es que el invierno está estrechamente unido a esta celebración que en España, además, significa las primeras -y últimas- vacaciones del año. Nochebuena, Navidad, Nochevieja y el Día de Reyes -sin contar las celebraciones específicas de cada comunidad- son un motivo más que suficiente para reunirse con la familia y pasar el momento juntos con las tradiciones de cada casa. Algunas de estas tradiciones, sin embargo, son algo común en todos los hogares. Es bastante habitual encontrar familias que hayan escuchado más de un villancico durante sus vacaciones, incluso para amenizar las veladas.

La persona que más ha sabido sacarle beneficio a un villancico precisamente es la cantante Mariah Carey. Su “All I Want For Christmas Is You” se estrenó hace 28 años como parte del disco “Merry Christmas” y su videoclip cuenta con más de 730 millones de visitas y más de mil millones en Spotify. Las cifras en cuanto al dinero que la artista ha podido ganar por esta sola canción son bastante difusas, pero la cantidad es millonaria.

Como cada año, las redes esperaron al día 1 de noviembre para comenzar con el clásico chiste que, sin embargo, no tiene tanto de ficción. “Se acabó la temporada de halloween, comienza el reinado de mariah carey, feliz navidad a todos”; “1 de noviembre: Mariah Carey calienta, que sales”; “Quiero ser Mariah Carey… Todo el año sabático y forrarme en navidad con una canción que saqué hace siglos”, son algunos de los comentarios que se pueden leer a través de la red social Twitter.

se acabó la temporada de halloween, comienza el reinado de mariah carey, feliz navidad a todos 🎄 pic.twitter.com/Qb9F1cetiw — ferchupitos 🇮🇨 (@ferchuperezz) 1 de noviembre de 2022

No son los únicos que esperaban estas fechas. Parece que la misma Mariah Carey esperaba la llegada de la Navidad al igual que el resto, tal y como dejó ver instantáneamente con su última publicación en Instagram. En él se puede ver como la artista pasa de estar disfrazada de bruja celebrando Halloween a portar un traje navideño sobre un reno entonando la frase: “Es el momento”. Así es como suenan las primeras notas de la Navidad.