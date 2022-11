Es una vez al año, así que déjate de historias y “cúrratelo”. Si tienes que organizarla tú, este contenido te acaba de dar la vida: no tienes que pensar más en ese ‘dónde la hacemos’ que te trae loco. Y si el tema está en el aire y las propuestas no caen, ahí estás tú para irrumpir. Seguro que quedas como un rey.

Te estamos hablando de hacer tu cena de Navidad en The Standard, Ibiza, un rincón que no solo va a darte una experiencia gastronómica de diez y más que a la altura de las fechas (que vaya si se lo merecen, para una de las pocas veces que nos juntamos todos…), sino que, además, va a poner todo su empeño en que el ambiente sea el idóneo para pasárselo muy muy bien.

Te contamos más mientras intentamos no ponerte muchas fotos de los platos. No sabemos si nos lees en una hora cercana a tu próxima comida y lo último que queremos es un desmayo.

Cena de Navidad en Jara by The Standard, Ibiza

Jara es el nombre del restaurante que se ubica en la planta baja del hotel, The Standard, Ibiza. Cuando cae la noche, este espacio se convierte en el destino preferido entre quienes aman pasar una velada deliciosa, en un buen entorno social y gastronómico. Bueno, al revés, primero gastronómico y luego… Ahora os contamos.

Pero Jara ya nos adelanta de antemano ese toque desenfadado que destaca en el rincón. Dentro de su “quiénes somos”, en la web, la definición de sus platos deja ver la esencia de un restaurante fresco, bañado en madera y verde, y con guiños a la cocina mediterránea y nacional: "La lubina ‘divorciada’ y otros frutos del mar celebran la rica historia portuaria de Ibiza”, explican entre muchas otras comidas.

En Navidad cuentan con varias opciones de menús de grupo, con entrantes y principales muy variados. Además de las opciones para grupos que mantienen durante todo el año, suman nuevas opciones confeccionadas solo para los días especiales de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo.

El ambiente en Restaurante Jara tras la cena

Antes de detallar algunos de los platos que habrá en las mesas, nos adelantamos unas horas en el tiempo para ir a lo esencial: el ambiente. Cuando el postre se acaba, Jara by The Standard, Ibiza, no se va a dormir, da paso a una fiesta. Las sillas pasan a un segundo plano y el local coge mucho ritmo. No un ritmo cualquiera.

Hay actuaciones especiales tanto para Nochebuena, Navidad y Nochevieja. El día 24 de diciembre la música en directo de Paul Powell Live con un estilo blues, soul & jazz, pondrá el acompañamiento.

En Navidad ocupará la tarima Marianna Nasa & Friends, con un espectáculo plagado de versiones de temas de pop, rock y soul que todos conocemos. Y el día 31 sí que sí. La noche será larga, durante la cena Nightmares On Wax, Brothers Grim & Willie Graff nos deleitarán con temas que te dejarán con ganas de más, pero aquí no se acaba todo, justo después de dar la bienvenida al 2023, la fiesta correrá a cargo de Tricky Disco & Andy Wilson.

Menús para una experiencia en grupo

Ya ha quedado claro por qué Jara es una buena opción para cenar en estas fiestas, y eso que todavía no se ha dicho ninguno de los platos que incluyen los menús que se servirán.

La lista es mucho más amplia, y podéis conocer todos los menús por teléfono, al 871 02 79, 06, o escribiendo un correo a jara@standardhotels.com, pero, adelantando un ápice, los entrantes pasan por platos como cocas, zamburiñas, gamba roja o berenjena al carbón, entre muchos otros. Mientras que los principales derriten la boca conforme vas leyendo: pulpo al carbón, steak tartar de tomate o raviolis de setas y ricotta, entre varios más.

Si eres vegetariano, tendrás un menú hecho a medida para ti. Igual que si te sumas a la diversión con niños. Ellos también cuentan con entrantes y principales para chuparse los dedos.

Más información

The Standard, Ibiza, es un hotel que lleva instalado en la isla desde el pasado mes de abril, está en un enclave emblemático, el paseo de Vara de Rey.