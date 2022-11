El ciclo de conferencias de ‘Tardor de memòria’ del Govern llega hoy al Centro Cultural Cervantes de Sant Antoni con las charlas ‘Sobrevivir a Mauthausen-Gusen. Memorias de un español en los campos nazis: Enrique Calcerrada Guijarro’, a cargo de su sobrina nieta Esther Calcerrada; ‘Stolpersteine: aquí vivió’, por Isabel Martínez y Jesús Rodríguez, impulsores de la colocación de estas «piedras del tropiezo», que recuerdan a los deportados a los mataderos de Hitler, en la ciudad de Madrid, y ‘Buscando a soldados desaparecidos: el papel de la arqueología y la antropología forense’, que impartirá el prestigioso científico ibicenco Nicholas Márquez-Grant, del Cranfield Forensic Instituto de Reino Unido.

De familia muy humilde, Enrique Calcerrada Guijarro, que tenía apenas 18 años cuando empezó la Guerra Civil, estuvo entre el casi medio millón de republicanos que cruzó los Pirineos huyendo de las tropas franquistas, pasó por los «infrahumanos» campos de refugiados que los franceses levantaron en sus playas y, atrapado por los alemanes, en enero de 1941 fue deportado, primero en Mathausen y después a Gusen, donde murieron cerca de 4.000 compatriotas. Tras su liberación, como otros muchos supervivientes Enrique Calcerrada se juramentó para no olvidar ni permitir que el mundo olvidara los horrores de los campos nazis y escribió sus memorias, un libro que a su sobrina nieta Esther Calcerrada, quien confiesa que no supo nada sobre la historia de ese tío de su padre que vivía en Francia hasta después de su fallecimiento, le impactó tanto cuando lo leyó, en 2005, en una tirada muy modesta para familiares y amigos, que no paró hasta que logró que se publicara en una edición nacional.

‘Stolpersteine: aquí vivió’

Tras la intervención de Esther Calcerrada, la siguiente charla correrá a cargo de Isabel Martínez y Jesús Rodríguez y estará centrada en las stolpersteine (o «piedras en las que tropezar») en recuerdo a las víctimas de los campos nazis, que se colocan en el lugar donde estos deportados vivieron como un reconocimiento a su vida y su memoria. Isabel Martínez y Jesús Rodríguez, dos exexpleados de banca jubilados, impulsaron la colocación de estas placas en la ciudad de Madrid y, desde entonces y de manera altruista, se desplazan por toda la geografía española para asistir, y ayudar también en los trámites con toda su experiencia acumulada, a la instalación de las stolpersteine. En la ciudad de Ibiza fueron colocadas las primeras 18 piedras de la memoria el pasado 15 de octubre, 16 tolpersteine en homenaje a ibicencos deportados a campos de concentración de la Alemania nazi (Antonio Ferrer Calvo, Antoni Planells Bonet, Antoni Roselló Roig, Bartomeu Marí Escandell, Bartomeu Vallori Andrade, Joan Bonet Ribas, Joan Palerm Planells, Joan Torres Ribas, Pere Ferrer, Vicent Juan Torres, Vicent Ramon Tur, Llorenç Cobos Lluy, Agustí Gutiérrez Serra, Justo Gutiérrez Serra y Antoni Bonet Tur) y dos piedras del recuerdo para dos represaliados de la Guerra Civil (Joan Gómez Ripoll y Vicent Marí Cardona, asesinados por los franquistas).

La última de las conferencias, ‘Buscando a soldados desaparecidos: el papel de la arqueología y la antropología forense’, corre a cargo de Nicholas Márquez-Grant (Ibiza, 1976). Este prestigioso científico es profesor titular de Antropología Forense y director del Máster de Arqueología y Antropología Forense en el Instituto forense de Cranfield (Universidad de Cranfield, Reino Unido), además de especialista en restos óseos humanos desde la prehistoria hasta nuestros días. Márquez-Grant, que se graduó en Oxford con una tesis doctoral sobre el estudio de los restos humanos de época púnica y de la Antigüedad tardía, ha acumulado una considerable experiencia en la recuperación e identificación de soldados de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Como antropólogo forense, ha trabajado en casos forenses para diversos cuerpos policiales del Reino Unido.

La jornada comenzará hoy a las 18 horas en el Centro Cultural Cervantes y, aunque son presenciales, las conferencias también se pueden seguir por streaming en el canal de Youtube de Vicepresidencia (https://www.youtube.com/VicepresidènciaGOIB).

En Vila y en Formentera

Mañana martes, el ciclo de conferencias se traslada a Vila, donde la periodista Montserrat Armengou impartirá la charla ‘Els nens perduts del franquisme... I de la democràcia’. Junto con Ricard Belis, Armengou ha realizado en TV3 documentales como ‘Los niños perdidos del franquismo’ (2002), ‘Las fosas del silencio’ (2003), ‘El convoy de los 927’ (2004) o ‘Ravensbrück, el infierno de las mujeres’ (2005), entre otros. A continuación, el historiador Josep María Solé i Sabaté hablará de ‘El repte de la Memòria Històrica’. Ambas conferencias tendrán lugar en el Casal d’Igualtat a partir de las 18 horas.

Por último, el ciclo ‘Tardor de memòria’ finaliza en miércoles 30 en Formentera , donde el historiador Antoni Ferrer Abárzuza impartirá a las 18 horas la conferencia ‘El penal más terrible: Formentera 1940-1942’, en la sala de plenos del Consell.