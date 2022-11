Arte y color para el Mercat Nou de Ibiza

Los tonos amarillos y azules son desde ayer los protagonistas en las fachadas del Mercat Nou de Ibiza. Aída Miró, Rom Ero y Omar Efenddal son los protagonistas de tres obras que se enmarcan en el festival NIA, Nativ Ibiza Alive ‘Encuentro de la creatividad, la cultura, la innovación y la sostenibilidad de Ibiza’ y que, desde ayer, se podrán ver dentro y fuera del mercado.

La artista Aída Miró ha pintado en la fachada norte del Mercat una payesa de ocho metros de altura. Por su parte, Omar Efenddal, se ha encargado de dibujar un fondo del mar con peces y una tortuga marina. Además, todas las personas que entren a comprar podrán ver también las obras artísticas de Rom Ero.

Massimo Shadi Saab, fundador de Nativ Ibiza, destacó ayer en la presentación de estas obras artísticas que el objetivo era «dar vida a la imagen del mercado y cambiar un poco su estética». Para ello, desde el festival contactaron con «tres artistas muy potentes de la isla», según detalló.

Por su parte, la concejala delegada de Turismo y Comercio, Rosa Rubio, remarcó la importancia que tienen estas acciones para impulsar el comercio local: «Nos viene bien a todos que la gente pueda disfrutar de estos artistas y del buen ambiente que esto genera», detalló ayer en la presentación.

El mural de Omar Efenddal recibe a los visitantes en uno de los accesos al Mercat Nou. El artista contó ayer que llevaba pintándolo desde el miércoles. «Mi objetivo con esto es dar color a la entrada del mercado y me he inspirado en el mar, algo típico de la isla. Además, pega con el Mercat porque pueden comprar pescado dentro», detalló.

La fachada norte del Mercat luce el mural de Aída Miró. «Es una obra que da continuidad mi línea artística de este año. Nunca había pintado payesas y este año he presentado aquí la primera exposición sobre el tema de la mujer ibicenca», explicó. «Va muy acorde con el Mercat», añadió Miró. Pintar un mural de ocho metros de altura no es nada fácil. Por ello, la artista tiene que guiarse a través de marcas que parecen jeroglíficos. «Muchas personas pasan y piensan que forma parte de la obra, pero cuando termine de pintar todas estas marcas no se ven, son tan solo una guía», detalló la artista.

Además, el Parc de la Pau acogió ayer actividades, talleres y puestos sostenibles que formaban parte del Nativ Festival. El encuentro, que suma durante tres días más de cuarenta acciones y propuestas, entre intervenciones artísticas, culturales, talleres y actividades sostenibles, celebró ayer su segunda jornada.

Hoy termina, pero a partir de las 10.30 horas adultos y jóvenes podrán disfrutar de mucha música y de varias actividades como una petanca inclusiva infantil, organizado por la Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (Addif).