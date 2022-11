Se acerca el puente de diciembre y la Navidad, buenos momentos para viajar y disfrutar con la familia de experiencias nuevas. Sin embargo, dar con el alojamiento equivocado en nuestro destino puede amargarnos las vacaciones, como le ocurrió a un cliente de un hotel ubicado en Sant Antoni, que critica en la plataforma Booking el establecimiento en el que se hospedó. "Había pelusas en el suelo y manchurrones en las paredes. Encontramos incluso cucarachas".

"Había polvo en todos los sitios del hotel, hasta en el mueble de la entrada. Las instrucciones de la caja fuerte estaban plastificadas y llenas de suciedad", cuenta el cliente en la plataforma. Otra clienta, sin embargo, se queja de la cama del hotel y de las instalaciones: "Las camas son pésimas, incómodas, de muelles ruidosas... Fatal. No hay aire acondicionado, más que una estufita". Lo curioso de esta última crítica es la respuesta del establecimiento: "Es una pena ver que una niña de 18 añitos pueda destruir un trabajo con el poder de un comentario. Y más cuando su reservita de una noche a 35 euros sea tan influyente".

Otro cliente, titula su comentario en la plataforma con: "No volveremos jamás", y añade que la habitación "parecía la casa del terror". "Era sucia, incómoda y tenía la peor cama que he probado en la vida. Además, las fotos no se correspondían con la realidad", comenta el cliente. El hotel le responde: "Esperamos que cumpláis con el título del comentario".

Lo que queda claro a través de las críticas de los clientes, es que la limpieza de este hotel brilla por su ausencia. Otro cliente comenta que, en los tres días que estuvo alojado allí, no pasaron a limpiar. "Rehacían la cama sin cambiar nada simulando que habían limpiado, pero el suelo seguía sucio y las toallas eran las mismas pero dobladas de otra manera", puntualiza.