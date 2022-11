Cine Regio: 50 años de ‘Love story’ con el cine en Ibiza

Los primeros espectadores del cine Regio salieron, literalmente, «llorando», recuerda Roberto Torres. No fue para menos, pues los primeros haces de luz que se proyectaron hace 50 años, justo el 24 de noviembre de 1972, en la pantalla de esa sala fueron los de la película ‘Love story’, un melodrama lacrimógeno protagonizado por Ali MacGraw y Ryan O’Neal. Nada que ver con lo que ayer, cuando la familia Torres celebró el medio siglo del Regio, se exhibió: ‘Pig’, una de Nicolas Cage, dentro del ciclo Zinètic.

Aunque hayan pasado 50 años, perduran muchas cosas de aquella sala, como el telón rojo, que no sólo es el mismo, es que además sigue funcionando con el viejo engranaje, que fue «manufacturado» en Barcelona, señala Sergio Torres, hermano de Roberto, Ángel, Vicente y Alejandro, los propietarios. Sergio aparece, junto a Roberto y su hijo (también llamado Roberto; el patriarca, el fundador del cine, fue el primer Roberto de esta saga), en la foto que han recuperado para celebrar este aniversario: se le ve en lo alto, volviendo a montar el rótulo original tras «vinilizar» sus letras, pues con el paso del tiempo habían perdido su color carmín. Ese mismo letrero aún cuelga de su fachada.

Las mismas butacas de 1972

Y quienes ayer pasaron por la sala para ver ‘Pig’ (y celebrar el aniversario) se sentaron en las mismas butacas de hace 50 años. Sólo son nuevas («una prueba que hicimos») las que hay en la primera fila del anfiteatro. En 1972, recuerda Sergio Torres, tenía 757 plazas, reducidas en un centenar tras eliminar el pasillo central y abrir dos a ambos lados, como se aprecia al comparar una foto de entonces (que muestra Virginia Torres, hija de Sergio) con el patio de butacas actual.

El Regio fue construido en una época en la que el cine, el que se consumía en salas, nutría las almas de millones de personas. Sin streaming ni DVD ni VHS, no había otro lugar, salvo la televisión (y en menor medida que ahora), donde ver películas. Nació porque el otro cine de Sant Antoni, el Torres (también de la familia), «se había quedado pequeño»: a veces, las colas para entrar allí llegaban hasta la iglesia. Así que Roberto Torres decidió en 1962 ampliar el negocio. El terreno donde alzó el Regio estaba entonces «en el extrarradio, donde no había casi ningún edificio ni nadie viviendo». Lo construyó «poco a poco». Tan poco a poco que tardó 10 años. Y con no pocas vicisitudes. El arquitecto no se percató, por ejemplo, de que el anfiteatro era demasiado largo, de manera que el público se interponía en la imagen que salía del proyector. En la pantalla sólo se veían las sombras de sus cabezas. La solución fue «alargar» la sala, para lo cual tuvieron que «permutar terrenos con el vecino».

Aquel primer estreno se hizo de rogar, además, «dos años porque no llegaba el permiso, que finalmente fue firmado por el delegado del Gobierno («no por el Ayuntamiento»), José Mieza, detalla Sergio Torres.

Tuvieron problemas hasta con el suministro eléctrico: «Gesa nos obligó a construir un transformador porque no llegaba suficiente energía». Lo pagaron ellos, pero a los cinco años perdieron la propiedad: «Y entonces se enganchó a él todo el vecindario».

Empezaron con la romántica ‘Love story’ y continuaron aquel año con la entonces escandalosa ‘El último tango en París’, con dos de Bruce Lee (’El furor del dragón’ y ‘Furia oriental’) y con un clásico del cine de hecatombes, ‘La aventura del Poseidón’. Con ‘El Padrino’, en la calle de acceso no cabía un alfiler, y dentro, «había gente sentada en las escaleras o de pie».

2014: a punto de tirar la toalla

Hace años que no se repiten aquellos aforos. El declive empezó a principios de los años 80, con la llegada del VHS y los videoclubes, a lo que pocos años después, con la digitalización, se sumó la piratería, explica Roberto Torres. «Nos hizo mucho daño», añade Sergio. Incluso hubo un año en el que estuvieron a punto de tirar la toalla. Corría 2014 y el avance tecnológico les obligaba a pasar del proyector analógico al digital. El problema: su coste, 65.000 euros. Una entidad crediticia les facilitó ese (caro) paso, pero leasing mediante y un peculiar pago en especie: tenían que ofrecer matinés gratuitas a los colegios de la isla. «El éxito fue enorme», asegura Sergio. Tanto que calcula que si hubieran pagado sus entradas habrían saldado de sobras la deuda: «Habría sido mejor cobrarles».

Decidieron no rendirse y seguir, pese «a la incertidumbre» que acechaba (y aún lo hace) al cine. «Aquel endeudamiento fue una operación poco segura, muy arriesgada, pero apostamos por seguir con el negocio», señalan los hermanos. Por consenso (a veces a través de su foro de Whatsapp familiar), los cinco toman las decisiones cruciales, pero además saben que el resto de la familia «siempre arrima el hombro», apunta Virginia Torres. Quién sabe si para que el Regio celebre otro aniversario dentro de otros 50 años.