Apies en Ibiza: «Somos todos diferentes y al mismo tiempo iguales»

Cuando finalice su periplo en las próximas Olimpiadas de París, Gerard Descarrega confía en cumplir uno de sus grandes sueños y afrontar la escalada de su primer ochomil. Por las fechas que tendría disponibles, septiembre y noviembre de 2024, la ascensión al Manaslu es la opción más aconsejable por las condiciones meteorológicas del Himalaya.

El pasado agosto, él y su equipo ya se vieron obligados a cancelar la escalada al Huascarán, la cima más alta de Perú, con 6.757 metros. Pero la expedición a los Andes no fue en balde ya que, días antes, coronaron el Nevado Pisco, de 5.760 metros. «Tuvimos que abortar a la mitad porque el tiempo estaba muy delicado y, días antes, se produjeron un par de muertes [en el Huascarán]. Se trata de disfrutar de la aventura y allí teníamos muchos ingredientes para sufrir algún susto», recuerda.

Retos prioritarios

Descarrega tiene claro que su prioridad es el atletismo, por eso solo se atreve con la montaña cuando finaliza la temporada de competiciones. Tras dos oros consecutivos en los 400 metros de los últimos Juegos Paralímpicos, en Río y en Tokio, él y su guía, Guille Rojo, se preparan a fondo para el Mundial, también en París.

«Tenemos un gran rival francés y, siendo el mundial en su país, así como los Juegos Paralímpicos al año siguiente, nos servirá para tantearle y será un gran reto para nosotros», apunta Rojo, el compañero inseparable de Descarrega en las competiciones durante los últimos cuatro años. A Sant Antoni no han venido a competir, sino que su ejemplo de superación les ha convertido en padrinos de la carrera solidaria de la Asociación pitiusa por la inclusión educativa y social (Apies).

Descarrega cuenta con otra compañera inseparable que también ha venido al passeig de ses Fonts. Es Willow, una perra labradora de siete años que, desde hace cinco y medio, le facilita su día a día. Como a todos los ciegos, su rostro se enciende de alegría cuando habla de ella.

«Es mi primer lazarillo y lo conseguí a través de la Fundación del perro guía de la ONCE, pero como no pueden dar respuesta a toda la demanda, este vino de Rochester [la ciudad de Michigan donde se encuentra Leader Dogs for the Blind, uno de los centros colaboradores de la ONCE]».

Muchas de las personas que participan en la Carrera por la inclusión de Apies van a tener la posibilidad de sentirse como Descarrega. Es una prueba de relevos, festiva, se desarrolla en grupos de cuatro. Una de ellas debe ser una persona con diversidad funcional o, si no, otra a la que tapan la vista con un antifaz.

«Queremos mostrar que tener una diversidad funcional no debe ser ningún impedimento para llevar una vida normal», detalla Joan Amorós, de Apies. «Queremos que este simbolismo se traslade a otros ámbitos donde aún tenemos dificultades para conseguir este objetivo de normalización, sobre todo el educativo y la inserción sociolaboral». Tal y como subraya, «en esta sociedad somos todos diferentes y todos iguales, al mismo tiempo, en derechos».

Antes de que a las once de la mañana empiece a concentrarse la sesentena de participantes en la cita, la presidenta de Apies, Lola Penín, aprovecha que ha remitido la lluvia para preparar una mesa con las medallas y con los regalos de la rifa. El año pasado ya celebraron la primera edición de esta carrera en Vila y su objetivo es que recorra, de manera itinerante, todos los municipios.

«Damos visibilidad a la diversidad funcional para que toda la gente nos conozca. Necesitamos que se den facilidades a estas familias, porque nos pasamos la vida luchando para que se cumplan unos derechos que, en principio, son iguales para todos», destaca Penín.

Charlas motivadoras

Apies completa la programación de la cita con dos charlas en el IES Quartó de Portmany. Por la tarde, tras los relevos, Descarrega repasará su trayectoria, mientras que en la tarde del viernes fue el turno del otro padrino de la Carrera por la inclusión, el paratriatleta ibicenco Javier Vergara.

Tras perder una pierna en un accidente y pasar por una etapa oscura, hasta que, gracias a una prótesis, encontró una salida. «El deporte fue lo que me ayudó a encontrar una salida», valora. Ahora trabaja como monitor de la Asociación de deporte adaptado (Addif) y, además, entrena casi a diario para cumplir su objetivo de competir en las Olimpiadas de Nueva York 2028. Aunque ya ha sido campeón de Europa de para-acuatlón, Vergara solo lleva un año compitiendo entre la élite y no llega a tiempo para los Juegos de París.

Y, a tenor del testimonio de los asistentes a su charla, Vergara también tiene un futuro brillante como coach. «Me impactó mucho cuando reveló que no daría nada por recuperar su pierna porque su vida ahora es mejor», confiesa Joan Amorós, a punto de emocionarse mientras lo recuerda.