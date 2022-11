Primera petición de revisión de condena por delitos sexuales en Extremadura tras la entrada en vigor de la Ley del 'solo sí es sí'. Se trata de un condenado en 2019 en la Audiencia de Mérida por abusos sexuales a un menor de edad.

El abogado que lleva el caso, José Duarte, ha formulado el recurso ante el Tribunal Supremo en base a que a su defendido se le impuso prácticamente la pena máxima (11 años y 9 meses de prisión del total de 12 años): "En síntesis, si la Audiencia Provincial de Badajoz hubiera tenido en cuenta la pena mínima que establece la nueva ley no hubiera podido imponer la pena prácticamente en su máxima extensión", explica.

Los hechos ocurrieron en 2017, cuando la víctima tenía por aquel entonces 14 años y el acusado, de 43, contactó con él a través de una aplicación de citas. El mayor comenzó a intercambiar mensajes con el menor de alto contenido sexual a través de Whatsapp para después mantener relaciones sexuales con este, aun a sabiendas de que este era menor de 16 años, edad de consentimiento. En las mismas hubo penetración, circunstancia que con la ley anterior era un agravante. Fue la madre del chaval quien, al enterarse de los hechos, puso el caso en manos de las autoridades. El menor requirió tratamiento psicológico.

"Jurídicamente es muy interesante la respuesta que pueda dictar el Tribunal Supremo pues no es lo mismo partir de una horquilla penal de 8 a 12 años que de 6 a 12 y puede que la respuesta sea darle la facultad otra vez a la Audiencia Provincial que dicte nueva sentencia teniendo en cuenta la nueva ley o bien el propio Tribunal Supremo atempere la pena", añade el letrado de la defensa.

Otros beneficiarios

A esta potencial reducción de penas por la nueva ley también se podrían acoger algunos clientes de Fernando Cumbres: "Estamos estudiando varios casos, tanto como acusación como de defensa", dice el abogado. Entre sus clientes están los miembros de la llamada 'Manada de Badajoz', cuyo caso se encuentra actualmente en recurso de casación en el Tribunal Supremo. "La sentencia está siendo estudiada por el Tribunal Supremo, lo que nosotros podríamos prever es que será este tribunal el que de oficio tendrá en cuenta la nueva norma", explica Cumbres.

De oficio

Tal y como explican fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), las audiencias se han visto obligadas a revisar de oficio aquellos casos susceptibles de acogerse a la nueva horquilla de penas recogidas por la ley para que, en el caso de que hubiera alguno, informar a las partes por si quisieran presentar alegaciones. Estas mismas fuentes afirman que en la Audiencia Provincial de Cáceres no se ha contemplado que ninguno de los casos analizados fueran susceptibles de revisión mientras que en la de Badajoz hay "un par" que sí podrían serlo. "Se ha dado traslado a las partes para que presenten alegaciones y aún no lo han hecho", detallan. Estas mismas fuentes subrayan que solo se han visto las causas en las que ya hay un condenado en prisión, las cuales son consideradas "urgentes".

El Tribunal extremeño no tiene una cifra concreta de cuántos casos se han revisado en la región.

"Menos ruido"

La presidenta del TSJEx, María Félix de Tena ha remarcado este viernes que las leyes no las hacen los jueces: "Nos limitamos a aplicarlas". Respondía así a la controversia surgida por algunos casos en los que convictos sexuales han visto reducidas sus condenas. "Revisar no es sinónimo de modificar, sino de comprobar si es necesaria una modificación o no. Si se comprueba si es necesaria su modificación porque por el delito concreto que se le condenó corresponde una pena menor es obligación del juez proceder a esa modificación", ha incidido.

En cuanto a las críticas del Ministerio de Igualdad a los jueces por su "falta de formación", Tena ha resuelto: "Puedo garantizar que todos los jueces que se dedican a temas relacionados con la violencia contra la mujer en Extremadura tienen, todos, formación en violencia contra la mujer".

Por su parte, la consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, llamó a hacer "menos ruido": "No hagamos un ruido más innecesario de la cuenta, también los responsables políticos. Yo no comparto que unos poderes del Estado ataquen a otros", ha dicho. "Si hay algo que no funciona, que se arregle", ha añadido.

Gil Rosiña ha asegurado: "La motivación del legislador y del Gobierno de España era dar la mejor respuesta posible porque teníamos a la sociedad española gritando que las manadas no pueden quedar impunes".

Gil Rosiña y Tena se han reunido en la Comisión Territorial de Violencia sobre la Mujer para revisar y actualizar el protocolo: "El objetivo es proporcionar una mayor rapidez para la víctima y atenderla en su lugar de residencia", decía Tena. Gil Rosiña subrayó que el objetivo es dar "la mejor de las respuestas" a las mujeres víctimas de violencia machista.