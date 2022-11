La Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que enguany se celebra entre el 19 i 27 de novembre, és la campanya anual més gran de sensibilització sobre la prevenció de residus a Europa, amb accions de sensibilització dirigides a la población en general.

Per a aquesta setmana el Departament de Gestió Ambiental del Consell Insular d’Eivissa, amb la col·laboració d’altres entitats, com Amics de la Terra, Fundació Deixalles, Asociación For the Planet, «nativ IBIZA alive» i l’artista Inés Sarmiento, ha organitzat diferents actuacions i activitats per fomentar un canvi de comportament i promoure els principis fonamentals de la prevenció de residus: reduir, reutilitzar i reciclar (regla de les 3R).

A través de tallers de compostatge, conta contes a les bilioteques, performances, activitats als centres escolars i visites guiades a l’Àrea Ambiental de Ca na Putxa, els ciutadans de l’illa podràn conèixer els beneficis de reciclar.

Per a la visita a Ca na Putxa i els tallers de compostatge es necessària una inscripció prèvia que es pot realitzar enviant un correu electrònic a info@residuseivissa.com o bé al telèfon 900 26 48 78.

Per a més informació:

- Web de residus del Consell Insular d’Eivissa:

https://residus.conselldeivissa.es

- Xarxes Socials: @residuseivissa @residus_eivissa

- Telèfons: 900 26 48 78 (Oficina Residus) / 971195500 (Departament Gestió Ambiental)

- Correu electrònic:

mediambient@conselldeivissa.es