Una supuesta oferta de empleo de un empresario a una camarera en unas condiciones leoninas se ha hecho viral. El caso ha dado la vuelta al mundo por las descaradas irregularidades del hostelero en la presunta conversación que muchos tildan de "fake".

Todo viene de un supuesto anuncio en el que el empresario hostelero ofrece una serie de condiciones para su nueva empleada. En la susodicha oferta se busca "camarero/a de barra", pero luego especifica: "Responsable y puntual que la chica sea latina por favor". Se requiere "experiencia, jornada completo con un horario de 7 a 4 los días de semana y un día libre a la semana. El salario será entre 600 euros y 750 euros mensuales".

Son muchos los que han reaccionado ante esta situación, condenando el tipo de trabajo y lasformas en las que el empresario quiere captar a su nuevo empleado. "Con exigencias y por cuatro duros, no tienen más cara porque no estudian". "No sé si me jode más que pisan chica latina o el sueldo"- "Y habrá gente en precario que se ofrecerá Más inspecciones por favor Es muy fácil pillarles revisando las ofertas online", comentaban varios usuarios en respuesta al tuit donde aparece la oferta.

Si no quieres ponerte de mala ostia no leas esta oferta. pic.twitter.com/2TXidsFvDX — Soy Camarero (@soycamarero) 19 de octubre de 2022

La oferta de trabajo que enfada a Twittter: "Para pagar en negro y explotarla"

Todo venía de una supuesta conversación en la que un presunto hostelero pregunta a uno de sus contactos si tiene "alguna amiga sin papeles para camarera/ayuda de cocina".

La respuesta se ha hecho viral: "¿Para pagar en negro y explotarla como no puede exigir sus derechos trabajando esas condiciones, por qué no buscas un así? Es más, ¿tiene que ser sí o sí?".

Lejos de achantarse, el supuesto hostelero respondió airadamente. "Correcto. Para que trabaje mucho y cobrando poco. Es lo que pasa. Ayudan a gente también que de otra manera no podrían salir a flote. Es lo que me han pedido que busque, yo no decido. Nadie obliga a nadie".

Esta conversación ha sido publicada en Twitter y se ha hecho viral. Hay quien da total credibilidad a la conversación y considera que es un reflejo más de las penurias del sector hostelero.

Por otro, hay quien defiende que se trata de una manipulación y no dan credibilidad a esta situación.

Unos y otros, eso sí, coinciden en que, de ser así, lo que debería hacer el afectado es denunciar los hechos ante la Policía o ante la Inspección de Trabajo.