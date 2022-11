- Divendres 18 de novembre a les 20 hores, Temporada de Dansa a l’Auditori de Cas Serres amb l’espectacle Daño’ d’Alejandro Rodríguez. Venda d’entrades a eivissacultural.es.

-Dissabte 19 de novembre a les 20:30 hores, en el Centre Cultural Can Jeroni a Sant Josep, Temporada de Teatre Amateur Pedro Cañestro amb l’obra ‘Clic, cuando todo cambia’ a càrrec del grup La experimental. Venda d’entrades i abonaments al web eivissacultural.es.

-El dissabte 19 de novembre, a partir de les 11 hores, al Museu Etnogràfic Can Ros en Santa Eulària, continuen les activitats de tardor programades per conèixer la nostra història i costums, amb visita teatralitzada a les 12 hores i jocs per a tota la família. Places limitades, cal inscripció prèvia a museuetnograficcanros@gmail.com

-Diumenge 20 de novembre, a les 20:30 hores, Temporada de Teatre Amateur Pedro Cañestro amb l’obra ‘Stepanaket, cor de magrana’ de la companyia de Teatre Pedro Cañestro a l’Auditori de Cas Serres. Venda d’entrades i abonaments al web eivissacultural.es.