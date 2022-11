La Banda Sinfónica y el Coro Ciutat d’Ibiza celebran el concierto de Santa Cecilia

La Banda Sinfónica Ciutat d’Ibiza y el Coro Ciutat d’Ibiza ofrecerán el próximo sábado 19 de noviembre un concierto en Can Ventosa para celebrar el día de Santa Cecília, patrona de los músicos.

Las entradas, con un precio de 5 euros, se ponen a la venta desde hoy hasta el 18 de noviembre, en horario de 18 a 20 horas en el Patronato de Música. La recaudación de la taquilla irá destinada a la Asociación de Enfermedades Reumáticas de Ibiza y Formentera (AFFARES).

Las personas que conserven entradas del Concierto de Navidad 2021 del Coro Ciutat d’Ibiza que se tuvo que anular por la pandemia, pueden ir al Patronato de Música del 15 al 17 de noviembre, en el mismo horario, para cambiarlas por una entrada para este concierto.

El concierto, que empezará a las 19 horas, se divide en dos partes: en la primera será el Coro el protagonista mientras que en la segunda parte lo será la Banda Sinfónica.

El Coro Ciutat d’Ibiza, bajo la dirección de Miguel San Miguel, ofrecerá un repertorio de piezas vinculadas con la paz: la paz universal o la paz de Dios con ‘The Lord Bless you and keep you’; la paz sanadora de la naturaleza con ‘Deep Peace’; la paz soñada o humana con el ‘Himne des Fraternises’ y la paz espiritual o interior con ‘Praise the Lord’.. Así mismo, el repertorio contará con una selección del musical The Sound of Music.

Por su parte, la Banda Sinfónica, bajo la dirección de Miquel Àngel Aguiló, ofrecerá la apertura ‘Riquer, el Corsario’, de Frank J. Cogollos, ganadora del Concurso de Composición del Patronato de Música y ‘Hightlights from Chess’, de Björn Ulvacus y Benny Andersson con arreglos de J. de Meij.