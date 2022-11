El color que le damos al hogar y la decoración son dos imprescindibles para hacer de nuestra casa un sitio de ensueño. Por ello, es necesario conocer la gama de tonalidades que mejor va con la casa. Además, para dar con la tecla del color más adecuado, también es útil saber qué tipos de pinturas hay en el mercado, así como los diferentes acabados de esta.

Antes de comenzar a pintar una habitación debemos saber a qué nos enfrentamos: el tamaño de la estancia, la luz, la altura de su techo y el uso que le queremos dar. Todo esto es necesario también para acertar con el tono perfecto ya que, por ejemplo, según explican desde Pinturas Rubio, en habitaciones pequeñas hay que usar colores claros y fríos. «Sin embargo, en estancias más grandes se pueden emplear colores más intensos», cuentan los expertos. También debemos tener en cuenta la luz de la casa. Es recomendable emplear colores cálidos y pálidos en estancias que reciben poca luz natural. Sin embargo, los colores fríos son aconsejables en las que reciben más luz. Por otro lado, también hay que prestar atención a la decoración y los muebles para que todos los colores estén en armonía.

‘Testers’ para decidir el color

Si queremos hacernos una idea de cómo va a quedar un color determinado en la pared, se puede utilizar un ‘tester’ de Bruguer. «A través de ellos puedes disfrutar como un niño pequeño pintando muestras directamente en la pared», indican.

Además del color, es importante tener en cuenta el tipo de pintura que queremos aplicar en determinadas zonas de la casa para conseguir el efecto perfecto. En interiores, por ejemplo, uno de los tipos de pintura más utilizada es la pintura plástica o de látex. Destaca por ser una pintura al agua, que emite poco olor, fácil de aplicar, lavable, resistente al agua y de secado rápido.

Por otro lado, si contamos con una estancia con poca ventilación, desde Pinturas Rubio aseguran que la mejor opción es «una pintura con gran adherencia y que sea respetuosa con el medio ambiente».

Decorar a través de la pintura puede crear un efecto óptico sorprendente. La pintura mineral, por ejemplo, es perfecta para crear efectos decorativos en las paredes. Está compuesta por minerales de origen natural y pigmentos inorgánicos y, al ser transpirable, no forma una película superficial.

Por otro lado, es importante conocer los diferentes tipos de acabados que tiene cada pintura, ya que cada uno aporta un aspecto específico a la superficie. Por un lado, está el acabado brillante, que destaca por su brillo y por la facilidad a la hora de limpiar. Gracias a la capa de brillo, protege la pintura y aumenta su durabilidad y resistencia.

Para las paredes y los techos, el acabado que recomiendan desde Pinturas Rubio es el mate, ya que no refleja la luz, no tiene brillo y es totalmente uniforme. Este acabado suele mancharse con facilidad, por lo que es mejor no emplearlo en sitios muy transitados. Además, también es ideal para espacios sobrios y elegantes.

Acabado satinado

Sin embargo, si lo que queremos es resaltar una zona con poca luz, la mejor opción es optar por un acabado satinado. Da un punto medio entre opaco y brillante y mantiene el tono mate pero con un matiz de luminosidad.

A pesar de que estos son los tres tipos básicos de acabados para hacer de nuestro hogar un lugar de ensueño, también existen otras formas de dar el toque perfecto, según cuentan los expertos de Pinturas Rubio. «También existe el acabado aterciopelado o cáscara de huevo (egghell) y el súper brillante, ambos con una función sobre todo decorativa», detallan. El primer acabado es idóneo para aportar una sensación de elegancia y calidez a la estancia. Por otro lado, el high gloss se utiliza para resaltar detalles en paredes mates o en algún adorno que se quiera potenciar.

Por otro lado, la decoración es clave para poner el broche de oro a la armonía de la casa, pero también hay que tener en cuenta algunos aspectos. Antes de nada, no hay nada mejor que consultar blogs de decoración que aporten ideas nuevas. Después es recomendable adaptar la vivienda al estilo de vida.

A la hora de escoger los muebles, es buena idea elegir el elemento predominante de la estancia y seleccionar el resto de accesorios en torno a éste. «Y lo más importante es asegurarse de que las medidas se ajustan al plano de distribucción», indican los expertos.

No hace falta recordar que en los detalles está la diferencia. Es lo que marca que un lugar sea acogedor y tenga una esencia única. Por ello también es recomendable prestar atención a elementos decorativos como cuadros, cojines,jarrones o alfombras. Todo ello sin olvidar que debe haber una armonía entre los colores que aporten un equilibrio. En Pinturas Rubio, por ejemplo, trabajan con los mejores proveedores en el ámbito de la decoración y disponen de todo tipo de zócalos y molduras y moquetas, entre otros elementos que harán de tu hogar un lugar acogedor.