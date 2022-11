Balears es la comunidad autónoma donde los niños pasan más tiempo delante de una pantalla: 8 horas los días laborables y casi 10,5 los fines de semana, según el III Estudio sobre la percepción del bullying en España presentado con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar que hoy se celebra y que se centra este año en el ciberacoso.

La edad media a la que los padres dan el primer móvil a sus hijos en España es a los diez años, pese a admitir que sería más apropiado hacerlo a los trece, y el 41 % dice no tener control parental para aprobar y ver los contenidos que consumen sus hijos en internet. De acuerdo con los datos del estudio, presentados ayer, en España 10 años es la edad media a la que los padres regalan el primer móvil a sus hijos, tres años antes de lo que ellos mismos creen apropiado. Incluso así, el 41% de los padres afirma no tener ningún tipo de control parental. De hecho, si se suman aquellos padres que lo tienen, pero no lo utilizan, el porcentaje asciende hasta el 65%, añade el trabajo de la plataforma Educar es Tod» y la marca de material escolar Totto.

El estudio refleja asimismo que el 10 % de las víctimas declara haber sufrido ciberacoso, pero hay comunidades autónomas donde la situación es más preocupante, como en el caso de Asturias y Castilla y León, donde el 25% de los niños que han sido víctimas de esta violencia afirma haber sufrido ciberbullying.

Carmen Cabestany, presidenta de la Asociación No Al Acoso Escolar, afirma que «el ciberbullying no es asintomático y los indicadores de detección por parte de la familia son cruciales, ya que traspasa la realidad del contexto escolar y no tiene horarios».