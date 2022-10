Mireia Aceituno es profesora en White Yoga Ibiza y considera la práctica de esta disciplina como una unión entre la mente, el cuerpo y el espíritu. La profesional de esta práctica ancestral recomienda a todo el mundo familiarizarse con el yoga, ya que, según cuenta, «aporta beneficios tanto a nivel físico como a nivel de salud mental».

¿Qué significa el yoga para usted?

Es la unión perfecta entre el cuerpo, la mente y lo que llamamos el espíritu. Concretamente esa es la definición en sánscrito, pero después de hacer una clase de yoga te sientes muy en esa unión. La práctica de asanas (posturas) permite llegar a un estado de calma mental. Mediante la práctica de yoga llevamos la mente al presente, al aquí y al ahora. Cuando haces yoga tienes el poder de parar la mente y centrarte en la práctica.

¿Cuántos tipos de yoga hay y cuántos practicáis en White Yoga Ibiza?

En la India solo se conoce un tipo de yoga porque en realidad solo hay uno. Si embargo, en occidente, como hay tanta tendencia a poner etiquetas, encontramos variedades del yoga. La base del yoga es el Hatha Yoga, que en sánscrito significa sol y luna. Cuando practicamos yoga estamos intentando equilibrar las dos energías que el ser humano tiene en su cuerpo, la solar y la lunar, por eso se dice que la base del yoga es el Hatha, porque aunque hagas Vinyasa toda la base viene del Hatha. En White Yoga Ibiza contamos con diez tipos diferentes de yoga: Hatha, Kundalini, Vinyasa, Integral... Ahora además comenzamos con Boxing Yoga.

¿Qué tiene de especial Boxing Yoga?

Nace del boxeo y su fundador, Matt García, es boxeador profesional. Se dio cuenta de que la musculatura de los boxeadores estaba muy tensa y como también era practicante de yoga unió estas disciplinas sin olvidar las bases del yoga. En una clase de Boxing Yoga se trabaja sobre todo la zona del core, las piernas y los brazos.

¿Cree que con tanta variedad de tipos de yoga se pierde la esencia?

Sí, a veces se pierde la esencia porque al final cada uno es libre de crear lo que quiera.

¿Cómo podemos saber qué tipo de yoga va más con cada uno de nosotros a la hora de comenzar su práctica?

Depende de la condición física de la persona y de la edad. Es una de las preguntas que siempre me hacen los alumnos antes de venir a clase. Me gusta hacer una entrevista y saber qué buscan, qué edad tienen, cómo están mentalmente… A partir de ahí yo les puedo aconsejar, pero siempre recomiendo empezar por Hatha, que es como la base y los cimientos, y a partir de ahí si tienen ganas de más les recomiendo Vinyasa. Si lo que buscan es estar más relajados, trabajar en reducir la ansiedad, les recomiendo el yoga integral, el restaurativo y el yin yoga, mucho más tranquilo.

¿Qué le diría a una persona que nunca ha practicado yoga para que se anime?

Le diría que lo pruebe porque además de beneficios físicos aporta beneficios a nivel de salud mental. En el yoga cabe todo el mundo, porque hay personas que vienen buscando perder peso y hay disciplina para eso. También para gente que necesita calmar y aprender a respirar. Hace dos días le enseñé a una alumna cómo respirar porque no nos enseñan a eso, no tenemos una asignatura en la escuela para aprender algo tan básico, y de ahí vienen las ansiedades y los nervios. El yoga te enseña a respirar bien.

¿Cómo podemos incorporar el yoga en nuestro día a día? Especialmente las personas que no están familiarizadas con él.

Lo primero que le digo a mis alumnas es que el yoga no es conseguir un resultado, es hacer un camino. No hay que ponerse la meta de ‘quiero hacer esas posturas de Instagram’, porque eso no es yoga,es una foto bonita. Tenemos que ser tenaces, ir a clase el máximo de veces posible, si es una vez pues una vez y luego ser constante y tener paciencia y no juzgarse a uno mismo. No nacemos enseñados. Además, la práctica del yoga no se acaba cuando termina la clase, lo bonito es que en el día a día lo aplicamos a diferencia de otros deportes. En el yoga llega un momento en el que, ante una situación difícil, que es el día a día, empiezas a darte cuenta de que puedes separarte, observar la situación, respirar y desde ahí accionar. Cuando estás en un estado mas yóguico, no vas por la vida levitando, pero aunque una persona se salte un stop, aprendes a relativizarlo.