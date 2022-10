El okupa "empresario" de Vigo: cambia la cerradura y realquila habitaciones

Situación surrealista a la vez que dramática la que está sufriendo la propietaria de un apartamento en pleno centro de Vigo. Y es que desde que un okupa se ha adueñado de forma ilegal de su inmueble, ha comenzado una auténtica pesadilla. Porque ya no se trata únicamente que una persona esté viviendo de forma irregular en su piso, sin pagar alquiler, sin contrato y completamente atrincherado.

Se puede decir que el okupa está sacando negocio del apartamento en el que vive: ha cambiado la cerradura y ha hecho varias copias de llaves para alquilar las habitaciones a otras personas y sacar así él mismo un rédito económico. Pero no solo eso, según testigos vecinales, también “presta” las llaves a amigos para que acudan al piso a “drogarse”, creando un caldo de cultivo difícil en el edificio y generando importantes problemas de convivencia. Es decir, el okupa no solo vive gratis, sino que consigue beneficios realquilando habitaciones a otras personas, a las que obviamente no les hace ningún tipo de contrato, y facilita un sitio a conocidos en los que poder consumir droga.

La situación se enquistó hasta tal punto que la propietaria del apartamento, para evitar trámites judiciales y que se bloquease la situación durante meses, decidió contratar a la empresa Desokupa Exprés, una compañía que promete el desalojo rápido tanto de okupas como de inquilinos morosos. Normalmente, esta compañía, una firma creada a partir de una empresa de recobro de deudas, parte de un precio de 3.000 euros y promete resultados en “unos días”.

Pero cuando hay drogas de por medio, como es en este caso, la cosa se complica y el precio sube. Lo que se intenta en primer lugar es hablar de forma diplomática con el inquilino irregular para que abandone el edificio, y se le hacen varias visitas. Si no funciona, se despliega un control de acceso en el edificio: solo pueden entrar y salir del inmueble aquellas personas que estén registradas en la comunidad de vecinos. El okupa, por tanto, no podría entrar ni salir, y tampoco las personas a las que alquila las habitaciones o a las que deja entrar a drogarse. El objetivo es aislar al inquilino irregular para que acabe abandonando el inmueble. Entre los empleados de esta compañía se encuentran juristas, mediadores extrajudiciales y también expolicías y exmilitares, que normalmente son los que se encargan de las actuaciones más complicadas de desokupación. En caso de tener que intervenir y defenderse, lo hacen, pues ya se han encontrado ante okupas que les han amenazado con armas blancas o con perros peligrosos. “Lo que pasa aquí es muy grave, porque se está realquilando de forma ilegal un piso e incluso a personas para que únicamente vayan a drogarse”, apunta Francisco Fernández, el responsable de la compañía Desokupa Exprés.

Hay que tener en cuenta además que esto en pleno centro de Vigo, en una zona llena de oficinas, empresas de todo tipo (clínicas de fisioterapia, aseguradoras, supermercados...) y también muy residencial. Afortunadamente, este episodio no está teniendo trascendencia más allá de la comunidad de vecinos, pero sí llama la atención que tenga lugar en una zona tan concurrida como esa, donde a diario pasan centenares de personas y de vehículos.

Más casos

El de este okupa que saca un beneficio económico del apartamento en el que vive de forma ilegal no es el único caso para el que han contratado a la empresa de desalojo exprés en Vigo. Otro caso curioso es el de un hombre que entró a vivir en una vivienda ubicada en la avenida García Barbón, abonó únicamente la fianza y el primer mes de alquiler y posteriormente dejó de pagar las mensualidades y todos los suministros y aún así se negaba a abandonar el piso, disfrutando además de todos los servicios de la comunidad de vecinos. “Es algo que empezamos a ver con asiduidad y que es una mezcla de inquilino y okupa”, sentencian desde Desokupa Exprés.

También han actuado recientemente para desalojar a un inquilino moroso que llevaba medio año sin pagar el alquiler y se había atrincherado en el piso en el que vivía en Travesía de Vigo y cuya propietaria necesitaba para su hija, que se había quedado en la calle con dos niñas después de haberse separado de su marido. Además, se ha recuperado recientemente una vivienda usurpada en el entorno de Vialia.