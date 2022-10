Manel Fuentes: : «Me interesa el cine si es con alguien que sepa mucho»

Manel Fuentes (Barcelona 1971), locutor, presentador de programas estrella de la televisión y actor cómico vive un momento fulgurante en la pequeña pantalla con tres programas de entretenimiento en parrilla esta temporada, lo que le ha convertido en uno de los rostros mas famosos del momento en su varias facetas de comunicación.

¿Qué es para usted Ibiza?

Libertad, transgresión, naturaleza, compromiso, arropar causas como la de la Asociación Elena Torres para la detección precoz del cáncer

Me lo pasé bien presentando la gala y me emocionó la historia, ver a tanta gente comprometida y hacer nuevas amistades.

¿Hace muchas cosas de carácter benéfico?

Sí, no tantas como me gustaría, ya que la agenda tiene un límite, y hay que atender el trabajo y la familia. Hay mucha gente que necesita tener voz, me gusta colaborar con gente que le pone alma a estos proyectos, ayuda a la humanidad por el bien común con el nombre de la persona que desgraciadamente ya no está.

Usted está metido en un montón de líos televisivos: ‘Veo cómo cantas’, ‘Tu cara me suena’, X aniversario de ‘Atrapa un millón’ y Pasapalabra ¿Cómo lo hace?

Benditos líos, lo de Pasapalabra fue una sustitución de unos días porque Roberto estaba con el covid. Y el resto, ‘Tu cara me suena’ es mi casa y lo disfruto, llevamos diez años de programas, este será el décimo aniversario y lo estamos trabajando con mucho mimo, cariño y responsabilidad porque ahí está la fidelidad de la gente que hay que cuidar. ‘Veo cómo cantas’ es un proyecto de verano que ha ido muy bien, ha cumplido expectativas, ha refrescado. ‘Atrapa un millón’ tengo ganas de que lo veáis porque son unas ediciones especiales, un formato muy chulo y ha quedado muy bien, espero que la gente lo disfrute.

¿Cómo gestiona grabaciones, familia, rodajes, viajes, etc?

Desde siempre he tenido mucha capacidad de trabajo y organización, eso es la clave y el entusiasmo. Cuando amas lo que haces, te gusta estar con la gente, trabajar para ellos, encuentras que compartir el momento es un motivo de felicidad, ya sea en el trabajo, la familia, los hijos, la asociación contra el cáncer. Compartir con la gente y estar con ellos me hace muy feliz y me llena de orgullo.

¿De qué programa está más contento, satisfecho u orgulloso?

De todos, cuando en el equipo hay ilusión, dedicación y el público encima responde es cerrar el círculo y algo que te hace muy feliz. ‘Tu cara me suena’ es el formato español más exportado al mundo, lo creamos de la nada en Antena 3 y de estar en la gestación, llevar diez años y seguir creando cosas nuevas e intentar hacerlo mejor es algo que me encanta y me va a fascinar siempre.

Ha manifestado recientemente que le gustaría hacer un programa diario.

Me dijeron que hacía dos programas y contesté que hay gente que sale todos los días. Cuando lo hacía en la radio a diario era una buena gimnasia y me venía muy bien. Soy un apasionado de este trabajo así que todo me gusta. Diario, semanal, hacer dos semanales, me gusta seguir aprendiendo como presentador, hacerlo lo mejor posible para que la gente se lo pase bien, que es el objetivo.

¿Hay algún programa en particular que le gustaría hacer?

No, estoy muy feliz con lo que hago. La clave es esa, ser feliz con lo que uno hace y no desviarse. Hay que hacer bien lo que uno tiene que hacer.

¿Cómo lleva su súper popularidad?

Bueno, no sé si es súper popularidad, creo que a Ibai Llanos le conocen más que a mí. Pero lo llevo bien, siempre tienes la oportunidad de conocer a gente que te reconoce por la tele y puedes intercambiar un momento de complicidad incluso puedes charlar un rato o hasta tomar un café. Puedes, ademas, hacer nuevos amigos, es una puerta interpersonal para mi oficio, no hay que descuidarlo nunca porque es parte de mi trabajo.

Usted lo hace con naturalidad así que no le cuesta mucho.

Muchas gracias, lo intento.

¿No teme encasillarse en el papel de presentador de programas musicales?

No, porque antes pensaba que me iban a encasillar en imitar al rey o en hacer late nights con La noche de Buenafuente y compañía que estuvimos cinco temporadas o cuando hicimos ‘Caiga quien caiga’ cuatro temporadas. Lo bueno es si te muestras versátil, te la da posibilidad de expresarte desde sitios muy distintos, el único requisito es hacerlo correctamente, con mucho rigor, y dedicación, y en eso estoy.

¿Le gusta también escribir, le queda tiempo para escribir?

Menos del que me gustaría, es algo a lo que he tenido que renunciar, antes lo hacía en la prensa escrita y algunos bocetos de libros por terminar. El verano era un buen momento para hacerlo, pero se me ha complicado con todos los proyectos, pero me gustaría retomarlo. Me gusta mucho leer y escribir.

¿Su faceta de humorista está dormida?

No, es algo que está ahí y se utiliza cuando se necesita. De momento paso a paso, los proyectos tienen que estar bien armados y construidos, atendidos para en un momento determinado hacer algo diferente o poner al día otras facetas mías.

Hay una frase suya reciente para el programa Pasapalabra: ‘No soy Roberto, pero soy muy leal’.

Fue un juego de palabras para el primer día que me tuve que poner al frente de Pasapalabra, me pareció algo recurrente dándole un guiño para que Roberto se pusiera bueno.

¿El cine le interesa?

Me interesa si tengo que ir de la mano de alguien que sepa mucho. Descarto ofertas que sean simplemente poner a un rostro conocido y ya. El público merece calidad. Si alguien que la tiene, ha pensado en mí, me guía en ese terreno, claro que me apasiona. Nunca haré cine desde el ego y por decir quiero hacer esto, sino desde la humildad y con alguien que lo vea para que el me ponga en sus manos.

¿Cuál es la clave de su éxito?

Pues no lo sé, supongo que hay varias, hay que tener curiosidad y humildad. Elementos como el trabajo, el talento y la suerte evidentemente siempre tienen que estar presentes.

¿La televisión vive un buen momento tras la pandemia o hay una saturación de entretenimiento en la parrilla?

Está en un momento muy dulce. Los programas durante el otoño tienen unos índices muy buenos.

¿Cómo sobrevivió a la pandemia?

Es una respuesta muy delicada porque mucha gente literalmente no sobrevivió a ella. Tuve la suerte de estar en una franja de edad que no corría tanto riesgo como la gente mayor. Gracias a la vacunación y la suerte ha sido más llevadera, sin embargo ha sido un golpe muy fuerte. Fue un mazazo para todos ya que nadie puede vivir al margen de la persona de al lado. Hemos tenido la suerte de salir y para los que se han dejado gente por el camino, que somos todos, y por la gente que ha salido tocada por la situación económica.

¿Le ha cambiado la vida?

A todos, por el trabajo y la situación personal. ‘Tu cara me suena’ paró 9 meses, eso no había pasado nunca en plena temporada, hubo gente querida con esta enfermedad con pronósticos inciertos pasándolo mal en el hospital, gente cercana que ha tenido que cerrar negocios y lo ha pasado mal. Mi solidaridad e implicación con los afectados sigue presente como el primer día. Esto nos ha pasado y afectado a todos.

He visto una portada de la revista Men’s Health en la que se le ve muy bien, muy cachas ¿Cómo fue eso?

Han pasado unos números. Me lo propusieron y pensé que era un buen momento para ponerme a ello y ¿por qué no? Hay una parte de exigirme a nivel físico que viene muy bien a nivel mental como es el tesón, la voluntad, la concentración y la disciplina que de vez en cuando viene muy bien recordar.

¿Qué sueña en estos momentos?

En dormir porque no paro, corriendo arriba y abajo todo el tiempo, y el sueño siempre tiene que ser compartido. A nivel personal no pido nada, soy muy feliz con mi vida, quiero que mejore para aquellos que lo están pasando mal. Solo me gustaría poder seguir entreteniendo y comunicar, que es mi pasión, y te das cuenta que en el caso, por ejemplo, de la asociación contra el cáncer, esto sirve para alegrar un poco a las personas o para sumar para una causa muy útil.