‘Amnesia Closing Festival’ no fue un cierre de temporada más, fue el closing del año. La discoteca de la carretera de Sant Antoni ha marcado el cierre de la temporada ibicenca e hizo bailar a miles de residentes y turistas con un festival como nunca antes se había visto en la isla: 18 horas seguidas de fiesta con una actuación en exclusiva de The Chemical Brothers junto a otros grandes nombres de la industria de la música electrónica.

La discoteca Amnesia Ibiza contó en su closing con una producción innovadora verdaderamente espectacular con grandes espectáculos de luces y la mejor decoración. La fiesta comenzó con el dj residente CAAL, que se encargó de dar el pistoletazo de salida en la Terrace y, justo después, nadie mejor que Eats Everything para llenar de energía la pista antes del show más esperado de la noche.

Después tuvo lugar uno de los momentos álgidos de la noche: el dj set exclusivo en Ibiza de The Chemical Brothers. Una actuación impecable que llevó a los asistentes por un viaje musical de tres horas lleno de grandes momentos en los que la gente no paraba de bailar. Eso sin contar con una producción que no hizo más que sorprender a todo el mundo durante toda la noche. Sin duda, fue uno de esos sets que quedarán grabados en la historia de Amnesia y de Ibiza.

Paul Wooldford no dejó tiempo para recuperar fuerzas, y tomó el relevo en la cabina mostrándonos sus dos caras: Paul Woolford vs Special Request. Le siguió el dj y productor brasileño Vintage Culture y demostró por qué es uno de los artistas brasileños más influyentes de su generación con un set espectacular. Tras él, llegó la hora de bailar con Mar-T b2b CAAL, dos de los pilares del sonido del club que encendieron la pista hasta la entrada del malagueño, Cuartero, quien estuvo en el escenario hasta el amanecer.

Amnesia Ibiza cierra la temporada con una decoración especial y espectacular

Cuando el sol ya estaba iluminando la Terrace fue el momento de Jamie Jones, uno de los grandes triunfadores de esta temporada en la isla. Consciente de que esta era su última actuación en Amnesia este año, Jamie dio un paso más, y llevó la fiesta al siguiente nivel. Un set muy emotivo que finalizó con una gran ovación.

La Main siempre es la sala de los amantes de la música electrónica en su estado más puro. Abrió la pista Luca Donzelli. La siguiente en tomar el control de la cabina fue Deborah de Luca, uno de los nombres más conocidos de la escena techno actual, y sorprendió con un set impecable hasta que la leyenda del techno, Nina Kraviz, con su particular y estimulante forma de entender el sonido electrónico subió al escenario. Le siguió Kobosil, residente de Berghain, y Luca Donzelli volvió a la cabina para entregarse en cuerpo y alma a la pista y cerrar la sala por todo lo alto.