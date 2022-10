Miguel San Miguel (Madrid, 1965) vive para la música. Solo hay que echar una vistazo a su currículum. El intérprete y compositor que este pasado jueves tocó el piano en los Premis Diario de Ibiza acompañando la voz de Irantzu Bartolomé cuenta con una larga trayectoria profesional de la que destacan, entre otras cosas, sus 26 años al frente del Cor Ciutat d’Eivissa.

El director de la formación coral amateur del Patronato de Música de Vila tiene la carrera de Piano y la de Lenguaje Musical, además de un grado en Composición y Orquestación. Y aunque las responsabilidades laborales consumen la mayoría de su tiempo, le saca horas al día para seguir formándose. Recientemente obtuvo la titulación de ‘Dirección de Orquesta y de Banda de la Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) de Londres’ y, además, asiste semanalmente a clases de canto con Irantzu Bartolomé en el Patronato de Eivissa, donde él es docente. «Para realizar mi labor de director de coro siempre va bien tener cuanto más conocimiento de la voz mejor», explica San Miguel, que también lleva la batuta del Cor des Pla de Jesús.

En el Cor Ciutat d’Eivissa, que se fundó en 1994, entró al año siguiente como barítono. «En 1996 la que era la directora, Nekane Piñuela, se tuvo que ir de Eivissa y me ofrecieron dirigirlo», recuerda. Para este músico nacido en Madrid y criado desde los dos años en Eivissa dirigir esta formación coral supone «una gratificación enorme». «Enseñar a personas que son amateurs y no saben música y ver lo mucho que pueden hacer y hasta dónde pueden llegar con la humildad con la que trabajan y con la motivación y la ilusión que le ponen es muy bonito, supone una gran satisfacción», insiste.

Aparte de su labor al frente del Cor Ciutat d’Eivissa y de su faceta de pianista en formaciones como Bis@Bis, San Miguel también dedica mucho tiempo a la vertiente pedagógica. Es profesor de piano y da clases de grado medio de Lenguaje Musical en el Patronato de Música de Eivissa, además de ser el jefe de departamento de esta materia. «Ahora estoy centrando mis esfuerzos en una reestructuración de los estudios de grado medio de Lenguaje Musical. Estamos intentando bajar el nivel para que sean más atractivos para los jóvenes y que con ellos tengan una visión más amplia y creativa de la música. Queremos abrir su mente y que se den cuenta de sus dones y talentos», afirma.

Si le dan a elegir entre las múltiples facetas profesionales que desarrolla, aunque se lo piensa un poco y tiene claro que no renunciaría a ninguna, se queda con la composición. Es, confiesa, con la faceta que más disfruta y a la que le gustaría dedicar «mucho más tiempo», pero, de momento, no puede. A pesar de que no compone todo lo que le gustaría, desde que empezó a trabajar con el Cor Ciutat d’Eivissa ha hecho «más de 130 arreglos musicales para las formaciones adulta, juvenil e infantil y para otras agrupaciones de cámara», y, además, ha creado «más de 30 composiciones originales». Precisamente, entre los recuerdos de su carrera que guarda con más cariño está el estreno en Ávila de su obra ‘Fantasía española’ con la Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa y el Cor Ciutat d’Eivissa.

Para San Miguel «la música es un bálsamo para el alma» y la mejor manera que conoce para «conectar con el interior de cada uno y ver que existe un mundo espiritual». Aunque la música ahora mismo lo es todo para él, no siempre tuvo tan claro que se quería dedicar en cuerpo y alma a ella. De hecho estudió en Barcelona tres años de la carrera de Psicología, su otra gran pasión, pero finamente prefirió no «dispersarse» y enfocar toda su energía y entusiasmo en la música.