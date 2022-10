Los famosos vuelven a Apneef

Boris Izaguirre intentando que Tiago bajara del árbol. Tres madres haciéndose fotos con Miguel Ángel Silvestre. Joaquín Prat hablando largo y tendido sobre tenis con Nico. José cayendo rendido ante la belleza de Berta Vázquez. Cinco chicos enloqueciendo con los autógrafos de Fonsi Nieto. Marcelo Burlón sorprendiendo a un perro de terapia con su propia perrita. Son algunos de los divertidos momentos que se esconden tras las fotografías del calendario solidario de 2023 de la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera (Apneef), captadas, como en las últimas ediciones, por Daniel Balda y María Sejas.

Un almanaque que ya está a la venta y con el que la entidad pretende seguir manteniendo su actividad, centrada en ayudar a las familias con niños y adolescentes con alguna discapacidad. Los famosos vuelven otra vez a ocupar las páginas de los doce meses del almanaque después de dos años en los que la pandemia obligó a la entidad a buscar otras soluciones: los pequeños acompañados de los elefantes de las ilustraciones de Paquita Marí Boned en la edición de 2021 y los propios niños y adolescentes para el calendario que aún, hasta el 31 de diciembre, cuelga de muchas paredes. Durante todo este año algunos de los colaboradores habituales del proyecto, especialmente la empresaria Alba Pau, han animado a algunos famosos que visitaban la isla a participar en una de las sesiones de fotos para el calendario. Así, con los pequeños posan la actriz Berta Vázquez (agosto), que ha pasado mucho tiempo este año en la isla, donde se ha animado a sacarse el carnet de coducir, y otro habitual de los veranos ibicencos, el también actor Miguel Ángel Silvestre, quien ha dado a conocer que su corazón volvía a estar ocupado con una foto captada en la isla y que colgó en redes.

Pero no todos son famosos. En las páginas del calendario, del que se han editado un total de 4.000 ejemplares, aparecen también algunos rostros populares de la isla. Es el caso de algunos jugadores de la UD Ibiza, la orquesta Ensemble y otro variado grupo de músicos, la médica Montse Viñals, campeonas de la gimnasia rítmica o las divertidísimas Pageses Emprenyades.

Desde la asociación recordaron durante la presentación que la de este año es la edición número 19 del calendario, patrocinado por la Fundación Pacha, que no sólo ha asumido los costes de la edición sino que, además, ya se ha comprometido con la asociación para acoger en la discoteca la popular fiesta de Navidad, que muchas familias echan de menos, según afirmó Alba Pau, la madrina del almanaque. Éste se encuentra ya a la venta (seis euros) en la sede de Apneef, las tiendas Pacha, todas las librerías y puntos de venta de prensa así como en algunos restaurantes y farmacias. «Se vende en todos los sitios en los que nos dejan», apuntó la empresaria, que confesó que este año, «por fin», los astros se han alineado para que Boris Izaguirre pudiera colaborar: «Hace varios años que nos dijo que sí, que encantado, pero luego resulta que cada vez que él venía a la isla los fotógrafos no estaban. La última vez me dijo que este año vendría adrede para la foto. Un día se presentó en el restaurante y dijo ‘vengo para el calendario’», recordó la empresaria, que aseguró que en todos estos años muy pocos famosos le han dicho que no. «Alguno, al proponérselo, me dijo que hablara con su mánager. Y otros alguna vez han dicho que no podían excusándose en campañas publicitarias», indicó Alba Pau recordando estas casi dos décadas del calendario. Rememora especialmente el año en el que los chicos y chicas posaron con Rafa Nadal: «Nos dijo que sí, cogió un avión y vino. Sólo nos puso una condición: que no hubiera periodistas».

El dinero que se recaude se dedicará a mantener los servicios que presta Apneef a niños y adolescentes con discapacidad y a sus familias. Prácticamente medio millar de personas en estos momentos, según explicó la asociación durante la presentación, en la que intervinieron Alba Pau, el director de la fundación Pacha, Cres Huerta; el presidente del Grupo Pacha, Manuel Garí, y Álvaro del Toro, portavoz de la asociación. Pau destacó la ilusión con la que los pequeños acuden a las sesiones de fotos, en las que lamentan que no puedan aparecer todos los usuarios de la asociación. «Los que lo han probado siempre quieren repetir», apuntó.

Cuando Valentino Rosales, Ana García, Hugo y Aitor Roldán e Inés Medina saltaron al campo con los jugadores de la U. D. Ibiza se sintieron uno más del equipos. Casi todos ellos se quedaron sin palabras al pisar el césped, algo que les hizo mucha ilusión.

Hugo, Óscar y Diego, los tres hermanos Santaella hicieron que cuatro músicos (Gilles Apap, Alfredo Oyágüez, Andrew Smith y Rafael Cavestany) descubrieran el significado de la palabra «terremoto» en una sesión en la que el vergonzoso Diego vivió una pequeña tragedia: ¡cambiarse de camiseta sin vestuario!

Si no hubiera sido por Siri y las bromas de su padre, Laia Rodríguez hubiera salido muy seria en la foto con la doctora Montse Viñals. Tomás Greco no necesitó incentivos para saltar sin parar mientras que Kawtar Outmane, que se estrena en el calendario, se mostró algo tímida.

En la sesión que Lara y Pau Torres protagonizan con las populares Pageses Emprenyades (Espe Llorens, Maria Francisca Salvador y Neus Torres) no hicieron falta trucos para que los pequeños sonrieran. Con sus bromas y sus muecas fue suficiente.

La locura se desató antes de tiempo. Inés Escandell le pidió un autógrafo a Fonsi Nieto y acto seguido sus cuatro compañeros (Adrián Guerrero, Sete, Lucía Andreu y Darío Arzua) hicieron lo mismo. Una oleada de selfies y firmas que retrasó unos minutos el posado para el calendario.

Lo que sintió José Ruzafa al ver a Berta Vázquez fue un flechazo en toda regla. «Amor a primera vista», explican desde la asociación sobre la sesión con la actriz, en la que también participaron Marcos Ribas y Yulia Cardona, que venció su timidez para pedirle a Vázquez una foto para tener siempre en el móvil.

Poco se imaginaba Boris Izaguirre que durante la sesión con Lucio y Tiago le tocaría hacer de pacificador. Y es que los hermanos llegaron hechos dos torbellinos que el presentador trató de calmar. Sin mucho éxito. «Lo único que consiguió es que Tiago escalara el árbol», recuerdan en Apneef.

Vaya disgusto se llevó Martina Guadalupe cuando, al llegar la primera al polideportivo no vio a sus amigas del alma: Triana Pomares, Lucía Campos y Lara Ondoño. Incluso se le escaparon unas lagrimillas. El disgusto se le pasó al verlas llegar y las súper nenas, como las conocen en la asociación, probaron la gimnasia rítmica.

Kenneth Cuesta, Abdullah y Nerea Ruiz sabían que posarían con un famoso y con Uto, el perro de Nerea. Lo que no se esperaban es que el popular empresario Marcelo Burlón llegara a la sesión de fotos para el calendario con un acompañante sorpresa: su perrita Noa.

Carla Navas no había visto un clarinete de cerca antes de que los músicos de la Orquesta Ensemble llegaran para la foto, en la que también aparecen Lucas Salazar, Arian Juan y Carla Blánquez. Tanto le gustó el clarinete a Carla, que posó con él. Y lo probó. En Apneef se preguntan «¿tendremos una nueva artista?».

No sólo Pablo Prohens, María Bermejo y Luis Gorría quisieron hacerse fotos individuales con Miguel Ángel Silvestre. También sus madres, recuerdan en la asociación sobre la foto que cierra el calendario y para la que el popular actor pidió, nada más llegar, permiso a los chicos para cambiarse de ropa.

Nico Cubillo y Joaquín Prat descubrieron, al poco de encontrarse, su pasión por el tenis, deporte del que estuvieron largo tiempo charlando. Lo mismo que con Melania, quien, aunque algo más vergonzosa, explicó al presentador todos los detalles de su último viaje a Ucrania para ver a sus abuelos.

4.000 Ejemplares a la venta del calendario de Apneef. Como cada año, la Fundación Pacha y Apneef han editado 4.000 ejemplares del calendario solidario, que puede ya adquirirse en multitud de puntos de la isla: librerías, puntos de venta de prensa, tiendas Pacha, la sede de Apneef, restaurante Can Pau y algunas farmacias. Su coste sigue siendo seis euros.