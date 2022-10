Alina Bzhezhinska, en Ibiza:«La música es mi arma para luchar contra la guerra en Ucrania»

La arpista y compositora Alina Bzhezhinska, que mañana actuará en Ibiza, tiene dos propósitos fundamentales en su carrera: conseguir que el arpa cobre más protagonismo en el jazz y, desde que Rusia invadió Ucrania, convertir el escenario en su particular «campo de batalla» para luchar por la paz en su país. En los últimos meses esta música nacida en Lviv y de familia polaco-ucraniana ha organizado y participado en decenas de eventos para recaudar fondos para la causa. Además, cuenta con una plataforma digital, Hipharp Collective (el nombre de la banda que lidera), a través de la que también es posible hacer donaciones. Aunque vive en Londres, en Ucrania están gran parte de sus amigos y de su familia más cercana: su madre, su hermana y su hermano, «un arquitecto que está luchando en la guerra como voluntario». Lo cuenta, con emoción contenida, durante una entrevista en la sede de Diario de Ibiza, a la que acude acompañada por la saxofonista Muriel Grossmann, quien la ha invitado a tocar con su cuarteto en el marco del festival Jazz Point Ibiza mañana a las 12 horas en el Conservatorio de Ibiza.

¿Que sintió y qué pensamientos le vinieron a la cabeza al saber que Rusia había invadido Ucrania?

Sentí enfado y tristeza. Mi primera reacción fue llamar a mi madre y decirle que quería luchar como voluntaria, como mi hermano. (Al recordarlo se le saltan las lágrimas, se las enjuga rápido: «Ya he llorado suficiente estos siete meses»).

¿Qué le respondió su madre?

Me dijo que no lo hiciera, que me quedara en Londres, porque ella sentía que mi misión como artista debía ser la de emplear el escenario como campo de batalla para luchar por Ucrania. Desde allí, me dijo, podría crear conciencia y recaudar fondos para mi país. Es lo que llevo haciendo estos siete meses y medio. La música se ha convertido en mi arma para combatir a Rusia. Tengo una página web, www.hipharpcollective.com, a través de la que se pueden hacer donaciones.

¿Hará algo especial con este fin en el concierto que ofrece en Ibiza este domingo?

Lo que saque de la venta del merchandising que he traído a la isla lo donaré para ayudar a mi país.

¿Esperaba que Rusia invadiera Ucrania?

A ninguno nos sorprendió que Rusia atacara a Ucrania porque esta agresión se ha ido construyendo a lo largo de la historia, en los últimos quinientos años. Crecí con la sensación de peligro, con el sentimiento de que el país vecino, Rusia, era agresivo y nos quería oprimir. Era una cuestión de tiempo que hiciera este ataque drástico.

¿Qué piensa de Putin?

(Reflexiona durante unos segundos) Me niego a pensar en él. Todo el mundo desea que se muera, pera no sería la solución total. Es un cáncer que se extiende por la sociedad rusa y que envenena la mente de su país. Él y su régimen roban la libertad de sus ciudadanos y hacen que tengan miedo. Rusia es una gran cárcel en la que la población está prisionera y sometida a lavado de cerebro. Mientras los rusos no sean conscientes de eso, el régimen seguirá alimentando la idea de extender la opresión a otros países. Por supuesto, hay gente que se da cuenta, pero acaba en prisión, asesinada o abandona Rusia.

¿Cree que a Putin, tras Ucrania, le quedarán fuerzas y ganas para seguir invadiendo otros países?

Veo muy probable que invada otros países que no están en la OTAN. Mira lo que pasó con Georgia o Chechenia en su momento, o con Crimea, y Europa no abrió la boca. Ucrania era el siguiente objetivo de Rusia y si no se para esta agresión será como darle permiso para poder seguir invadiendo otros países.

¿Cómo se debería actuar entonces, según su opinión, para frenar a Rusia?

Para explicarlo de forma sencilla voy a comparar esta situación con el bullying. Si sufres acoso escolar y no plantas cara al acosador, volverá a por ti. Hay que defenderse y devolver el golpe. Solo entonces empezará a respetarte y te dejará en paz. El régimen ruso está usando el gas y las armas, ahora también las nucleares, para hacer bullying y lo que hacen los países de Occidente es tratar de esconderse detrás del escudo mientras que la televisión nacional rusa sigue lanzando mentiras y sigue diciendo que no se matan civiles y que lo que cuentan en los medios extranjeros es una película de Hollywood. Es tiempo de devolver a Rusia el golpe. Quiero dejar claro que lo que lo que digo es mi opinión personal, no represento a nadie.

¿Confía en que la guerra termine pronto?

Espero que acabe pronto, pero estamos preparados para una guerra larga.

Centrémonos ahora en la música. Este domingo (mañana) actuará en el Conservatorio de Ibiza. ¿Interpretará algún tema de ‘Reflections’, su nuevo álbum?

En principio no. Todo lo que tocaremos es música de Muriel (Grossmann) porque yo soy la invitada. De todas formas, ella y yo tenemos mucho en común como artistas y lo que el público escuchará es una música que parte de la misma inspiración.

¿Cuáles son sus influencias?

El spiritual jazz, la improvisación libre, el afrobeat y también el el hip hop.

Abre su nuevo trabajo con una versión de ‘Soul Vibrations’, de Dorothy Ashby. Creo que ella es también una de sus grandes fuentes de inspiración.

Sí, Dorothy Ashby y Alice Coltrane, a la que dediqué mi álbum ‘Inspiration’. Son las dos mujeres arpistas más importantes en la historia del jazz, dos pilares que construyeron el vocabulario con el que ahora trabajamos. Sin ellas ninguna de nosotras estaría tocando jazz en el presente en un mundo como éste, dominado por hombres. Ellas llevaron el arpa, que antes solo se utilizaba en la música clásica, a la escena del jazz. Su vida no fue fácil, tuvieron que hacer frente al racismo y al sexismo. Son mujeres que tuvieron mucho coraje y por eso son importantes para mí, como músicas y como modelos a seguir. Lo curioso es que las dos eran de Detroit y se llevaban cinco años de diferencia pero desarrollaron estilos muy diferentes. Por eso es interesante para mí construir mi música desde su influencia, porque ambas me aportan un vocabulario muy amplio para construir mi propio estilo.

¿Ha tenido alguna dificultad en su carrera de música por el hecho de ser mujer?

No. Igualmente intento no pensar en género cuando hago música. No quiero un trato especial como mujer en el jazz. De hecho, no me gusta la expresión ‘mujeres en el jazz’. El jazz es universal, no tiene género. Pero, en cualquier caso, soy consciente de que éste es un mundo dominado por hombres. Cada uno tiene sus prioridades, la mía es poner el arpa en el escenario del jazz. Tanto Muriel como yo lideramos formaciones compuestas por hombres. Ella es una prueba para mí de que no hay género en la música. Si alguien lidera y toca bien, no importa que sea hombre o mujer, lo que importa es la música.

Jornada de clausura: La tercera edición de Jazz Point Ibiza se despide en Santa Eulària

Los amantes del jazz tienen dos citas mañana con Jazz Point Ibiza. La primera es en el Conservartorio de Eivissa, en Vila, a partir de las 12 horas. Allí actuarán como dúo el multiinstrumentista de Estados Unidos David Schroeder y el pianista italiano Antonio Figura. A continuación, le tocará el turno a Muriel Grossmann Quartet y a la arpista Alina Bzhezhinska, que acude como invitada. El festival se despedirá con una ‘jam session’ a las 17 horas en Wom Radio Cafe, en Santa Eulària. En la fiesta de clausura participarán algunos de los invitados que han participado en esta tercera edición.