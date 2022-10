OFERTA Accede a todos los contenidos exclusivos de Diario de Ibiza durante tres meses por solo 4 euros

"¿De qué me sirve la vida?" El preocupante mensaje de Amaia Montero en Instagram "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?" ha comentado la cantante tras repetir una foto donde aparece muy desmejorada