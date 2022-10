Trasquilones por Mahsa Amini en el instituto Algarb de Ibiza

Las quince profesoras sostienen en sus manos sus propios mechones recién cortados. En el hall del instituto Algarb sus alumnos, decenas y decenas de ellos, apuran sus bocadillos y aplauden. Silban. Gritan. Las quince profesoras, algunas aún con las tijeras en la mano, alzan sus guedejas hacia los escolares que contemplan la escena desde el primer piso. Rubias. Morenas. Castañas. Lisas como cebollinos. Rizadas. Largas y espesas algunas. Cortas y más pobres, otras. «¡Mira qué rizo!», se sorprende Montse Montés, profesora de Filosofía del centro y una de las impulsoras de la acción, mirando el generoso mechón que, junto con sus compañeras, se ha cortado para solidarizarse con las mujeres iraníes, asesinadas y torturadas por la policía de la moral de su país por mostrar sus melenas, libres del velo. Para visibilizar su terrible situación. Pero también para hacer hincapié en cómo el machismo no está sólo en Irán. En cómo las mujeres en la España del siglo XXI también viven en una sociedad patriarcal y en un país en el que se las minusvalora y se las trata como objetos.

«Mira lo que ha pasado en el colegio mayor Elías Ahúja», comenta Montés poco antes de comenzar con la performance. Hace apenas unos minutos que ha sonado la campana del patio y los alumnos deambulan por el edificio mientras la lluvia cae con fuerza en el exterior. Algunas de las profesoras (de Filosofía, de Lengua, de Enfermería, de Inglés...) empuñan las tijeras, enormes, con las que se cortarán los mechones. Mientras esperan unos instantes a que lleguen todas, algunas se palpan los cabellos, valorando, midiendo. Uno de los docentes está ya preparado con la tableta, con la que se dispone a grabar el reivindicativo momento. Un vídeo que, pensando en los alumnos, subirán a las redes. «Es su medio de comunicación», apunta Montés, que destaca que cortarse mechones de pelo, como han hecho algunas actrices, no sólo es un gesto simbólico sino que pretende ser una «excusa» para hablar con los estudiantes del papel de la mujer en el mundo. «Vivimos en una sociedad machista en la que las mujeres estamos relegadas a un segundo plano», comenta Sena Jiménez, profesora del ciclo de auxiliar de enfermería apenas unos segundos antes de que las profesoras, una quincena, finalmente, se planten en fila frente a sus alumnos.

Teresa Navarro, profesora de Literatura, recuerda que hace un mes y medio Mahsa Amini, una joven iraní no mucho mayor que ellos, murió «apalizada» por llevar el velo mal colocado, dejando parte de su pelo a la vista. Un hecho que ha generado «repulsa social» y que muchas mujeres del país han denunciado en actos de protesta. Actos que, en algunos casos, les han costado la vida. «Ésta no es la solución», reconoce la docente, que denuncia la «falta de libertad» de las mujeres iraníes. «Les queremos dar visibilidad. Ellas nos piden que les demos esa visibilidad», continúa Teresa, mientras a su espalda el resto de sus compañeras se prepara ya para desprenderse de ese mechón de pelo simbólico, un mechón de pelo como el que le costó la vida a Amini. Y entonces las profesoras le dan a las tijeras. Y muestran sus guedejas. Las enarbolan. Y los alumnos aplauden. Y silban. Y gritan.

«¿Se me nota mucho?», se preguntan unas a otras. Sobre todo aquellas que lucen en la mano generosos y largos mechones. Y las que, sin pensarlo mucho, en vez de darse el tijeretazo en la parte interior de la melena se lo han dado en las capas exteriores. Nada que no solucionen las alumnas del ciclo de peluquería que se imparte en el mismo centro. Las profesoras reconocen que cuando propusieron la iniciativa alguno arrugó la nariz y planteó, incluso, el argumento de que lo de mujeres occidentales y blancas cortándose un mechón por las mujeres iraníes era «postureo». Las que aún sujetan una parte de sus melenas en la mano lo entienden. Podrían, incluso, compartir la idea. Pero son conscientes de la fuerza de los símbolos y de lo que puede suponer una acción así, a la vista de los adolescentes, a la hora de seguir trabajando con ellos por la igualdad entre hombres y mujeres. Porque algunos de los comportamientos que ven no son, precisamente, de dar pasos hacia adelante sino más bien de darlos como los cangrejos.

Aún quedan unos minutos de patio cuando Alba y Gabriela, alumnas de tercero B, se acercan a sus profesoras. Querían sumarse a ellas, pero algo las ha retenido en clase un poco más de lo previsto. Son muy conscientes de que la situación de las mujeres en Irán es crítica. Pero también saben perfectamente que aquí tampoco hay igualdad y que, allá donde miren, hay machismo. Lo saben porque lo sufren. En su piel y en la de sus amigas, explican cogiendo las tijeras que les tiende Teresa y acabando, ellas también, con sendos mechones en sus manos. Por todas las Mahsa Amini del mundo.