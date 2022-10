«No me gustan los laboratorios musicales»

«Soy un cantaor de inspiración, del momento, según sea el público, según esté yo físicamente, sentimentalmente. Ahora mismo me encuentro bien. Esta isla tiene una energía muy bonita. No sé por dónde empezaré, si por soleás, si por bulerías… según vea el ambiente», avisaba Israel Fernádez horas antes del inicio de su directo junto a dos palmeros y el virtuoso guitarrista Diego del Morao.

¿Tanto influye su estado físico y psicológico en lo que cante?

Para mí hay varios factores importantes. Ganas siempre tengo, pero a lo mejor, de aquí a las ocho de la tarde [hora en que le tocaba subir al escenario] pueden pasar muchas cosas. Depende la energía con la que me vea tiro por un lado o por otro. Pero hoy es un día bonito y me siento feliz.

Usted es un cantaor flamenco clásico, pero a la vez incorpora nuevos elementos. ¿Hay que ser ortodoxo o hay que innovar? ¿Mezcla o pureza?,

Yo apuesto por hacer música con el corazón, música de verdad, apuesto por hacer amistad con los instrumentos y con otras músicas, por tener amigos, musicalmente hablando, en todos los lugares del mundo. Por lo que no apuesto, pero lo respeto, es por los laboratorios musicales, por investigar para ver qué pasa. Persigo la amistad musical, innovar desde el cariño, desde la verdad, sin pretensiones.

¿Como lo que hizo con la increíble versión de ‘Solamente una vez’ con Nawja Nimri?

Exactamente. Ella me llamó, me presentó el tema, muy bonito. Me apetecía, le puse mi corazón. Tiene una letra preciosa. Porque yo me fijo mucho en las letras de las canciones, que tengan un buen mensaje, que te cuenten algo. Salió una cosa bonita.

En ‘De plata y madera’, qué contraste su voz clara y natural con la del autotune de Dellafuente.

Te entiendo. Cada género tiene una manera de producción. A los flamencos nos gusta más la reverb. En el trap juegan más con los efectos. Pero hay que tener las puertas abiertas. Cuando me mandó ese tema me dijo: ‘Isra, te tiene que gustar. Sin tu visto bueno no sacaré nada’. Entiendo lo que es malo y bueno, en mi corta opinión, desde el corazón. Le dije que me gustaba, que estaba bonito. Mola.

Rosalía es...

Una gran artista, una gran persona a la que tengo el gusto de conocer. Y una innovadora en su género, aficionada también al flamenco, con el que empezó, pero que ya no hace. Eso ya es otra cosa.

El Niño de Elche es...

Cuando canta flamenco tiene la información de lo que es, creo que es aficionado al cante, le gusta. No es que no lo comparta, lo respeto, pero no soy yo de esa clase de música. Si hace música, sí, pero si hace otras cosas…

Raras.

Cuando hace cosas raras me hace gracia. Y para ser sincero, y siempre desde el respeto, a veces me saca una sonrisa.