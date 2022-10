Una interpretación atlántica del Mediterráneo

Hoy viernes 7 de octubre, a las 20 horas se inaugura una exposición diferente, ‘Capricho Mediterràneo’. El Ayuntamiento de Sant Josep en una producción propia y única ha invitado a este artista que nos ofrece una visión distinta y una técnica poco utilizada. En este caso, Can Jeroni acoge una exposición de Kapry (Pedro Rodríguez Sánchez) un artista gaditano, que utiliza un recurso ‘clásico’, ya centenario (Duchamp usó una rueda de bici para inutilizar un taburete en 1913). Kapry hace su propia interpretación, más poética y menos intelectual del objeto encontrado. Su trabajo pertenece a la ya consolidada tradición de readymade pero la trasciende con el ingenio del artista ágil y andaluz. No es solo un objeto descontextualizado, elevado a la categoría del arte para sortear los convencionalismos dentro de las disciplinas artísticas, eso ya está hecho y asimilado, ahora este readymade busca traducir un lenguaje, el de Kapry, porque entrar en su universo es una invitación a pensar y a emocionarse, a dejarse sorprender y seducirse con un pensamiento, personal y reflexivo. La exposición ‘Capricho Mediterráneo’ es un juego de palabras y conceptos.

Sant Josep se convierte en el capricho mediterráneo de este artista gaditano, atlántico. Él nos ofrece una renovada versión del Mediterráneo. No es el primer artista gaditano que lo hace: Alberti, Julio Herranz, Caballero Bonald son poetas gaditanos que han expresado el Mediterráneo, almas disidentes. Kapry, de los Capricho de Chiclana, clan carismático donde los haya, nos va a sorprender por la forma en que visualiza lo mediterráneo, con el único filtro de su propia estética y el diccionario de sus imágenes encontradas, no van a ser palabras sino imágenes poéticas. Utiliza la iconografía personal para interpretar esta isla nuestra, ahora también suya, y nos lo ofrece en Can Jeroni con el soporte del Ayuntamiento de Sant Josep, que sigue apostando muy fuerte por el reconocimiento de valores artísticos nuevos y diferentes.

Un arte consciente y bello que nos invita a navegar en los poemas visuales que el Mediterráneo y por ende, Ibiza le inspira: lagartijas azules, vino pagès, islas, soledades, sirenas varadas, historias, banderas, acompañados de sus visiones de ajedrez, del tiempo, del desamor, más habituales en sus exposiciones. Cuenta la exposición con la presencia de alguna obra que amplia su propia estética de lo bello para reflexionar con otros puntos de vista, alguna obra está bastante cercana a la polémica, al tocar temas como la religión o los nacionalismos.

Como se dice en el catálogo: «Que un artista revele una nueva forma de mirar es un objetivo primordial en el arte, sobre todo hoy en día, cuando parece que todo está hecho en el universo visual plástico, donde se repiten fórmulas tradicionales y la innovación parece que viene de la mano de la técnica más que de la iconografía. Las nuevas generaciones de artistas se devanan los sesos por buscar medios expresivos alternativos y expresar sus realidades artísticas mediante técnicas que a veces confunden más a los aguerridos espectadores que pretenden estar conectados con el arte contemporáneo».

Fuera de la discusión de la abstracción versus figuración, o técnica versus concepto, Pedro Kapricho, autodidacta, no arrastra fórmulas heredadas y nos propone precisamente una nueva visión donde abstracción, figuración, surrealismo, ready made y poesía visual se funden.