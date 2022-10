El verano es el momento más esperado del año en el que podemos relajarnos y disfrutar de más tiempo con nuestra pareja. Sin embargo, los psicólogos afirman que en verano aumentan los problemas y discusiones.

Disponemos de más tiempo libre y dejamos de lado las obligaciones diarias. Pasar más horas con nuestra pareja y compartir más situaciones puede aumentar las discusiones.

Tener más tiempo libre hace que nos fijemos en aquellos pequeños detalles que no pensamos en nuestro día a día. Muchas veces, también, idealizamos nuestras vacaciones perfectas y tenemos unas expectativas demasiado altas que lleven a roces y desacuerdos por cualquier cosa.

Un tuitera se ha vuelto viral por la conversación de una pareja que tenía al lado. "Una pareja CASADA discutiendo en la mesa d al lado no irónicamente que el señor quiere meter UN MONO en el piso", escribía la usuaria es un mensaje que acumula más de 1.000 comentarios, casi 8.000 retuits y 110.000 "me gusta".

Cómo evitar las peleas con tu pareja en vacaciones

1. Planificar las vacaciones de manera consensuada

En muchas ocasiones nos encontramos inmersos en nuestro día a día y decimos: "vamos donde tú quieras cariño", "a mí me da igual, sólo quiero disfrutar de las vacaciones". Sin embargo, es una cosa de dos que debe planearse en pareja.

Las expectativas del viaje o las necesidades de cada uno son diferentes. Igual a tu pareja le gusta más la playa y tú prefieres visitar una ciudad. Debéis mantener en todo momento la comunicación y tomaros la búsqueda del viaje como un momento para disfrutar juntos.

Lo ideal es un viaje que guste a ambos. Tener la mente abierta y no pensar sólo en uno mismo. Seguro que encontráis unas vacaciones ideales que os ilusionen a los dos.

2. No idealizar las vacaciones

Si idealizamos nuestro viaje, nuestras expectativas pueden verse frustradas con facilidad. Es un momento para relajarnos y disfrutar sin prisas. Si algo no nos gusta en un momento dado, no te agobies y no le des más importancia de la que tiene. Piensa que estás de vacaciones, sin obligaciones y en compañía de la persona que quieres. Cualquier plan es perfecto para disfrutar.

3. Tener buena predisposición

Es importante que a los dos os haga especial ilusión el viaje que vais a realizar. Debéis tener la menta abierta y estar dispuestos a disfrutar de este tiempo juntos. Plantea nuevos planes a tu pareja y disfruta de cada detalle.

4. Deja de lado las preocupaciones

Las vacaciones son para disfrutar y olvidarse de las obligaciones. No estés todo el rato pendiente del móvil o hablando del trabajo. Dedicaros a reíros y recuperar el tiempo perdido juntos. Pasar más tiempo en pareja puede ser una gran oportunidad para mejorar la comunicación y unir más.

5. Espacio para cada uno

Estar de vacaciones juntos no significa que no podáis separaros ni un segundo. Pasar demasiado tiempo en pareja o hacer planes que no nos apetezcan puede aumentar la irritabilidad y los problemas. Cada cual necesita su espacio. Si a tu pareja le apetece ir al gimnasio para despejarse, aprovecha para darte un baño en la piscina o disfrutar de un paseo por la playa.