El espacio Districte Hipérbole abre la Temporada Cultural de Invierno con la exposición fotográfica ‘Woman’, del artista Mellon, que se inaugura mañana jueves a las 20 horas y estará hasta el 6 de noviembre. ‘Woman’ no es solo una exposición fotográfica, es más que eso, es un proyecto vivo que va evolucionando, donde las emociones y los sentimientos son protagonistas. Una representación gráfica de emociones que no tienen una descripción verbal sencilla. Al menos no acorde a las capacidades de entenderlas", asegura el artista en una nota

"Como su propio nombre indica, es un proyecto enfocado a la mujer, donde ella es la protagonista. Fotografías sugerentes, impactantes, convencionales y surrealistas juegan, y reflejan, las emociones, sentimientos y momentos personales e íntimos", explica Mellon Las obras reflejan la fotografía conceptual, fusionando el retrato en blanco y negro.