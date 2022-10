La Asociación Elena Torres por la Investigación Contra el Cáncer, el Grupo Eroski y la agencia Imam Comunicación presentaron ayer su quinto calendario solidario, del que se han impreso 3.000 ejemplares. Este almanaque ya está a la venta en todos los supermercados de Grupo Eroski de Ibiza y de Formentera, por un precio a modo de donativo de seis euros.

Este año los protagonistas son los integrantes de la Colla de Jesús y los Artesanos de Sant Antoni, que son retratados por la cámara de la fotógrafa Iris Solana junto a un total de doce productos locales. Se trata según la nota informativa, del «ejercicio de reivindicación de una dieta equilibrada y de un estilo de vida saludable como claves fundamentales para la prevención de esta enfermedad».

Así, el calendario solidario Elena Torres 2023, cuya portada cuenta con su presidenta Mari Carmen Gutiérrez y con las voluntarias de la asociación como presentación, rinde un especial homenaje a los productos de kilómetro cero y ecológicos de la isla y a sus impulsores: Sushi Take, Panadería Samos, Frutos Secos Ibiza Exquisite, Can Malacosta, Almendras Capo, Vinos Can Rich, Mr. Chippy, Gatzara, Peix Nostrum, Cafés Ibiza, Sa Feixa y Aceite Joan Benet.

El calendario de 2022 logró recaudar 15.547 euros con esta acción benéfica cuya presentación se incluye en los actos del Pink October Elena Torres.

La presidenta de la Asociación Elena Torres, Mari Carmen Gutiérrez, agradeció «a Grupo Eroski, y en especial a su jefe de zona, José Izquierdo, por su ilusión y apoyo a nuestra asociación desde el minuto uno, a todos los empresarios de la isla que han participado en su financiación y a las agencias: Imam Comunicación y Dándole Vueltas por sus ideas, esfuerzo y creatividad para convertirlo en una realidad que se supera año tras año», manifestó.

El compromiso

Por su parte, José Izquierdo, jefe de zona de Grupo Eroski en Ibiza y Formentera, destacó: «Nuestros clientes son siempre muy solidarios y empáticos» y confió en poder superar la cifra de recaudación de 2022, alcanzando los 18.000 euros. Izquierdo valoró, un año más, «la participación de nuestros proveedores que siempre colaboran en esta causa de forma desinteresada, por ayudarnos a sufragar la impresión de estos calendarios con el fin de que el 100% de la recaudación se destine íntegramente al proyecto de investigación contra el cáncer que lidera esta Asociación».

Por último, la CEO de Imam Comunicación, Montse Monsalve, destacó «la generosidad de todo el equipo que ha trabajado para que este calendario sea una realidad; desde la Colla de Jesús y los Artesanos de Sant Antoni, cuyos integrantes se convirtieron en nuestros mejores modelos, hasta Iris Solana, cuyas fotografías son increíbles, y todo nuestro equipo de producción: Elisa Ortiz, Pilar Muntané, Marina Escandell y Andrea Vide».

Monsalve recordó que el diseño es un trabajo de de Sara Martín, de la agencia Dándole Vueltas, que también se ha hecho cargo del resto de creaciones incluidas en el Pink October Elena Torres, «quien es también parte de esta familia que ya hemos creado», concluyó Montsalve.

La Asociación Elena Torres

La Asociación Elena Torres por la Investigación contra el Cáncer nació en 2015 con el objetivo de combatir la enfermedad que acabó con la vida de la mujer a la que rinde homenaje. El principal objetivo de esta Asociación es divulgar, concienciar y promover la investigación para la detección precoz del cáncer en la sociedad balear. Para ello financia un proyecto liderado por la investigadora Priscila Monteiro Kosaka, en el CSIC, destinado a detectar las células cancerígenas a través de biomarcadores mediante un análisis de sangre, en estadios primarios, es decir, antes de que aparezca el tumor. Este proyecto de biotecnología ha sido galardonado con la prestigiosa beca Fero y ya se encuentra a las puertas de su tercera fase.

La Asociación Elena Torres cuenta con la Declaración de Interés General del Gobierno y recibió en 2016 el Premio Salud otorgado por Onda Cero Ibiza y Formentera y la Medalla al Mérito del Consell de Ibiza en 2018.