Plataforma per la Llengua ha denunciado públicamente hoy una situación de discriminación lingüística que, según los testimonios aportados, se vivió el pasado 14 de agosto en la estación de Renfe de Xàtiva. Exponen que un usuario -que responde al nombre de Enric- acudió a las instalaciones para comprar un billete del trayecto Xàtiva-Ontinyent y no pudo hacerlo por no realizar su petición en castellano. "Las trabajadoras se negaron a venderle el ticket por hablar en valenciano". A su vez, denuncian que las operadoras le contestaron de forma tajante: "“Estamos en España y me tienes que hablar en español”. También apuntan que el afectado remitió la pertinente queja por lo sucedido en el servicio de Cercanías. "Renfe se excusó diciendo que en la empresa, de ámbito estatal, trabaja personal otras autonomías”. Por todo ello, desde Plataforma per la Llengua destacan que han pedido explicaciones al gerente de Renfe en la Comunitat Valenciana.

La cronología de los hechos es la siguiente. Enric acudió a la una y media del mediodía para a la estación de Renfe en Xàtiva para pedir unos billetes para el trayecto Xàtiva-Ontinyent. Se dirigió en valenciano a la expendedora de billetes y esta, según relata el afectado, lo cortó por lo sano: “Me tienes que hablar en español”. El usuario le explicó que prefería hablar en valenciano y que tenía derecho a hacerlo, pero la trabajadora le respondió que no lo podía atender si no le hablaba en castellano. Apuntan que también que otra empleada, presente en la discusión, le repitió acaloradamente que "estamos en España y me tienes que hablar en español". Según el testimonio aportado, el usuario insistió, "pero las trabajadoras se negaron a venderle los billetes". Ante esta tesitura, Enric rellenó una hoja de reclamaciones, donde expuso: “Se han negado a venderme los billetes por hablar en valenciano”. Luego, Enric presentó una queja al Servicio de Atención al Cliente de Renfe exponiendo su caso y pidiendo que se “sancionara los responsables”, citando los artículos de las diferentes normativas y leyes que amparen su derecho a poder expresarse en valenciano. Cuatro días más tarde, el Servicio de Posventa de Cercanías València le respondió que la operadora está “especialmente sensibilizada respecto del desempeño y el respecto de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano”, para a continuación excusar las trabajadoras aduciendo que “esta es una empresa de ámbito estatal, donde trabaja personal otras comunidades autónomas”. Y dedica todo un párrafo para hablarle de un tema que no había estado motivo de su queja: “En ese sentido, le indicamos que estamos procediendo a la colocación en todas nuestras estaciones, de toda la cartelería, avisos, letreros y megafonía en bilingüe”. El afectado presentó también una reclamación al Defensor del Pueblo adjuntando la respuesta de Renfe a su caso. Plataforma por la Lengua ha remitido una carta a José Enrique Cortina, gerente del Servicio Público de Renfe en la Comunitat Valenciana, en la la entidad expresa su “malestar por el agravio que sufrió” el usuario y lo informa del “desconcierto y perplejidad generados a raíz de la respuesta” de la operadora ferroviaria al afectado. La carta, firmada por el delegado de Plataforma por la Llengua, Antoni Royo, defiende que la respuesta de Renfe al caso supone “un gravísimo e intolerable desconocimiento de la normativa aplicable” e insta que la operadora reviso la queja del usuario para que reciba una respuesta ajustada a derecho. Expediente informativo Fuentes oficiales de Renfe han confirmado a Levante-EMV que han abierto una expediente informativo a fin de averiguar qué sucedió "y poner todos los medios a su alcance para que no vuelva a ocurrir lo que considera un hecho puntal". Al respecto, la compañía lamenta lo sucedido recientemente con un viajero en la estación de Xàtiva. A su vez, desde la compañía pública quieren recordar que siempre "hemos potenciado el uso de las dos lenguas oficiales en la Comunitat Valenciana en nuestras comunicaciones, tanto internas como públicas, tal y como se puede ver en sus cartelerías, paneles informativos o campañas de publicidad". Decenas de casos El caso de Enric no es el único del cual tiene constancia Plataforma por la Lengua. La entidad apunta que ha registrado y denunciado decenas de casos de discriminaciones de Renfe a los usuarios por hablar en valencianos. "Algunas situaciones, han sido protagonizadas directamente por los mismos empleados. Otros, en forma de megafonía o billetes únicamente en castellano". También recuerdan que recientemente un usuario de los trenes Alvia y Euromed de Barcelona en València puso en conocimiento de la entidad que los billetes solo son en castellano. El mismo ocurre con la señalización interna de los trenes, la carta de la cafetería y los comunicados puntuales por megafonía. "Las leyes vigentes obligan Renfe a ofrecer estas comunicaciones también en valenciano. En las diversas reclamaciones a la operadora ferroviaria, hemos recordado que los derechos lingüísticos forman parte de los derechos de los consumidores y usuarios y que la empresa tiene la obligación de cumplirlos", apostillan. 😡 Enric, usuari de @CercaniasVLC, es queda sense bitllets per parlar en valencià a l’estació de #Xàtiva.



