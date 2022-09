Los héroes no tienen edad. Eso demostró Mohammed, un niño de tan solo 11 años que demostró un aplomo digno de admirar, como bien comenta el usuario de Tiktok que ha colgado el vídeo recordando aquel maravilloso momento. El 26 de enero de 2020, la madre del crío sufría un desvanecimiento en su casa de Leganés. El pequeño reaccionaba con entereza llamando rápidamente al 112. Al final, todo quedó en un susto.

"Mi mamá de repente la acabo de escuchar gritar, se ha caído y no sé que le pasa", comenzaba diciendo Mohammed en la llamada, hablando con un agradable señor del servicio de emergencias. El crío iba contestando, con una entereza asombrosa, a todas las preguntas que le hacía el asistente: "Está medio dormida medio despierta. A veces abre los ojos y a veces los cierra. Mi mamá tiene entre 31 y 32. Yo tengo 11 años y estoy con mi hermanito pequeño. Mi hermanito tiene 6. Le hablo pero no me contesta. Se le mueve un poco el pecho", decía.

Finalmente, todo se quedó en un susto, y tanto la madre como Mohammed están sanos y salvos. De hecho, unos días después, un programa de televisión fue entrevistar al niño para comunicarle que el 112 había decidido otorgarle un premio al mérito, acto que el Mohammed no terminaba de creerse.

El vídeo ya lleva casi dos millones de reproducciones en Tiktok, y se cuentan por miles los comentarios de apoyo hacia Mohammed y de reconocimiento hacia tan meritoria hazaña.