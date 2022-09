Las páginas de valoración de establecimientos son hoy en día todo una guía para viajeros. En muchas ocasiones ayudan a encontrar un buen sitio para comer o para alojarse. En otras ocasiones, también, son ideales para evitar acabar en un establecimiento poco recomendable.

La valoración de establecimientos comenzó a popularizarse hace años. Empezó con los restaurantes, pero poco a poco se fue extendiendo a todo tipo de negocios, especialmente hoteles. Esta es, según los usuarios, la experiencia de dormir en el peor hotel de Asturias (según sus clientes).

"Comimos una menestra literalmente, lavada. La mayoría de las veces la comida fría. Los desayunos escasísimos, cafe y leche siempre fríos", relataba uno de los usuarios.

"En las habitaciones no hay ningún tipo de sistema de refrigeración o ventilación lo que obliga a tener las ventanas abiertas que dan al pasillo de acceso con lo que la intimidad no existe además al carecer de mosquiteras los mosquitos y otros insectos inundan la habitación en cuanto abres para intentar no pasar tanto calor", escribió otro.

"Habitación olor a humedad, arañas, hormigas. Colchones durísimos de muelles. En fin, nada recomendable", apuraba otro de los clientes.

Las malas críticas a establecimientos también son habituales en la hostelería. Especialmente es en este sector en el que muchos de los