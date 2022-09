Plataforma per la Llengua presentará el próximo domingo 25 de septiembre el resultado del proyecto Ibiza Bits, que nació con el propósito de impulsar la lengua catalana entre los jóvenes de la isla y que ha permitido que 530 alumnos de 3.º y 4.º de ESO de los institutos de Vila pudieran disfrutar de talleres de escritura y de música durante todo el curso pasado. Unos talleres que han culminado con la grabación de una recopilación de canciones.

La presentación de Ibiza Bits tendrà lugar en el Auditorio de Can Ventosa a las 18 horas e incluirá la proyección de un reportaje sobre el proyecto, una exhibición de ball pagès con la colla de Portmany, cant pagès a cargo de la joven cantadora Elena Ribas y la proyección del videoclip de una de las canciones grabadas. El acto cerrará con un concierto de la rapera Tesa, que también será la conductora del acto junto a Vicent Marí, Palermet, y que presentará su último trabajo, ‘Rap d’arrel’. Además, miembros de Plataforma per la Llengua y de la comunidad educativa expondrán lo que ha supuesto Ibiza Bits. Este acto de presentación cuenta con el apoyo del Govern balear y la colaboración del Ayuntamiento de Ibiza.

La canción del videoclip hace un llamamiento a la lucha contra el acoso escolar y recuerda que las víctimas son más fuertes de lo que pueden parecer. A través de este tema, los alumnos animan a todo el mundo a compartir su sufrimiento y reivindican que «si estamos todos juntos, el bullying se acabará». La dirección del videoclip, así como del reportaje que se proyectará al inicio del acto, ha ido a cargo del periodista Roger Cassany, responsable también de un documental que se estrenará en los próximos meses y que hará una radiografía de la situación de la lengua y del cant pagès en la isla.

Según informa la Plataforma pr la Llengua en una nota de prensa, el nombre del proyecto, Ibiza Bits, es una contraposición con el título del popular álbum ‘Ibiza Mix’. El nombre elegido reivindica el topónimo de la isla y juega con la palabra beats, que hace referencia a la electrónica.