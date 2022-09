Sonorama Ibiza vuelve en octubre

Lo prometido es deuda y como se prometió sobre el escenario en la última jornada del año pasado del Sonorama Ribera goes to Ibiza, la historia continúa. La secuela ibicenca del festival de Aranda de Duero se celebrará entre el 6 y el 8 de octubre, de jueves a sábado, en Cala de Bou, entre los hoteles Paradiso y Grand Paradiso, según han anunciado desde Concept Hotel Group.

Según explicó Diego Calvo, CEO de Concept, los conciertos tendrán dos escenarios. Habrá una serie de espectáculos gratuitos que se celebrarán los días 7 y 8 de 13 a 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli, mientras que los de pago, y esta es la gran novedad, tendrán lugar los mismos días desde las 18 horas en un nuevo espacio al aire libre que se creará entre los hoteles Paradiso y Grand Paradiso, que llevará el nombre de Venice Bay.

«Será un espacio en el que después del festival seguiremos programando conciertos y otros espectáculos y que contará con una cancha de baloncesto y un half pipe para practicar skate», informó Calvo.

El festival se organiza en colaboración entre Sonorama Ribera de Javier Ajenjo y Concept Hotel Group, con el apoyo del Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Sant Josep. «Su ayuda es fundamental explica Calvo , Sant Josep quiere posicionarse como un Ayuntamiento que potencia la música en vivo y vamos de la mano con ellos en esto. Y además, para hacer un guiño, hacemos coincidir el festival con las fiestas de Cala de Bou».

Los organizadores hicieron públicas ayer en sus redes las fechas y las primeras confirmaciones, entre las que se incluyen nombres potentes como Iván Ferreiro, Rulo y la Contrabanda, Miss Caffeina o Belako. También están Luis Brea, Niña Polaca, Sexy Zebras, Morgan, Dani Fernández, Delafé y las flores azules, Eme dj, Nena Daconte, Hoonine, Siena, We are no djs, Tu Otra Bonita y Veintiuno, además de los dos primeros nombres ibicencos: Morning Drivers y Cachorros.

Actividades culturales

El organizador aseguró que además de los conciertos, con más artistas que se irán adelantando en las próximas semanas y «con nombres potentes también entre los gratuitos», quieren darle un cariz más cultural al festival y se completará con conferencias, exposiciones, catas de vino y sesiones de dj en los dos hoteles citados.

De momento se han puesto a la venta los abonos del festival con habitación de hotel, enfocadas a visitantes de fuera, y la semana que viene se venderán las individuales para entrar en los conciertos, que estarán disponibles online a través de su página web y en las recepciones de los hoteles Dorado de Platja d’en Bossa y Paradiso de Cala de Bou.