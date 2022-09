La ONG ibicenca Via Oberta vuelve a Nepal después de dos años

Después de tres años sin poder viajar por covid, tres voluntarios de la ONG Via Oberta a Nepal, entre ellos su gerente, Magí Ferrer, han podido desplazarse de nuevo al país asiático. La finalidad del viaje, para Magí, acompañado de Héctor y María del Mar, era «supervisar sobre el terreno los proyectos de canalización de agua potable, así como la formación y sensibilización de buenos hábitos de higiene y mantenimiento de las instalaciones», según han señalado los organizadores.

Los proyectos de canalización de agua están subvencionados por el Fons Pitiús de Cooperació. «Hasta la fecha ya disponemos de dos proyectos ya finalizados (Lauruk y Gaire-Baire), y uno en plenas obras (Koelipani Dawa) y otro que este mes de agosto asistimos al comienzo de las obras (Singare Pame). Entre estos cuatro proyectos daremos suministro de agua potable a unas 2.300 personas. Antes de empezar los proyectos las mujeres se desplazaban una hora y media con garrafas montaña arriba para llegar al agua potable y llevarla a sus casas, para usos domésticos. Con la finalización de dichos proyectos conseguimos que cada familia tenga una toma de agua potable delante de su casa», destacan desde Vía Oberta.

Los programas

«El viaje ha sido muy positivo. He podido verificar la problemática real de materializar estos proyectos sobre el terreno, así como recibir el agradecimiento de las personas beneficiarias para hacerles llegar un bien tan apreciado como el agua. También he podido ver in situ la problemática, común en el tercer mundo, en lo referente al mantenimiento de las instalaciones. Todo esto me ha servido para fijar protocolos en temas más estrictos en cuanto a mantenimiento, formación y sensibilización», afirma Magí Ferrer.

La realización de estos proyectos llegó a oídos del presidente de Pokhara y citó a los voluntarios para agradecerles el trabajo que se hace desde Ibiza y presentarles otro proyecto de agua muy necesario y de gran envergadura.

«Otra cosa que me emocionó enormemente, fueron los distintos programas que está realizando nuestra ONG, como es la casa de acogida, que alberga a unas 23 personas entre niños, algunos abandonados por sus padres, y algunos con sus madres. La casa de acogida no tiene suficiente espacio para tanta gente y acogemos a un niño de 14 años con su familia. Este niño, Sunsil, tiene parálisis cerebral», según Via Oberta.

Formación a mujeres

De la labor social que desarrollan en Nepal destacan la formación profesional a mujeres con riesgo de exclusión social, o uniformar a los niños de dos pueblos, Lauruk y Ankuna, para que se les permita asistir a clase ya que, de no ser así, no se pueden escolarizar.

«Durante nuestra estancia, en el Día de la Mujer, también inauguramos nuestro centro social, en Lauruk; que era una asignatura pendiente de hacía muchos años. Este centro tendrá un espacio para los jóvenes, otro para el comité de mujeres, otro para la escuela de formación profesional de mujeres y el otro para nuestra contraparte en Nepal.