El ciclo de blues ‘The thrill is here’ vuelve este sábado a la sala Teatro Ibiza de Vila con uno de sus platos fuertes de la temporada, Betta & Sanpa Blues Quartet, que llegan desde Madrid para una sesión que comenzará a las 21 horas. «Es sin duda una de las bandas de referencia del blues madrileño, habitual de las grandes salas de la capital como el Café Central, Café Berlín o la Coquette», señalaron ayer los organizadores del ciclo en una nota.

Betta Berodia es una cantante y compositora madrileña, que se ha consolidado en los últimos años como una de las grandes voces de la música negra en el circuito nacional. En su voz se pueden intuir influencias de Etta James, Big Mama Thornton o Bessie Smith. En 2015, tras triunfar en escenarios de España e Inglaterra, decidió establecerse en una de las mecas del blues: Chicago. Allí grabó su primer ep, ‘My Inspiration’, con temas de su autoría, y actuó en locales míticos de Illinois. Ya de vuelta a España, Betta ha liderado diversos proyectos de rhythm and blues, junto al gran guitarrista Pablo Sanpa.

Sanpa es un guitarrista también madrileño que comenzó a tocar la guitarra a los diez años, siguiendo los pasos de Francisco Simón, su maestro y tutor. Tomó como base fundamental el blues y la música negra americana de raíz, especializándose en el swing y el blues de la costa oeste. Su versatilidad le ha llevado por estilos tan diversos como reggae, rock, swing, jazz, funk, neo soul, rhythm and blues, hip hop... Ha acompañado en sus giras europeas a leyendas norteamericanas de la talla de Lou Marini (miembro fundador de The Blues Brothers) Gene Taylor (pianista de T-Bone Walker, Fabulous Thunderbirds o The Blasters), James Harman, Tia Carrol, Eddie C. Campbell, Guitar Crusher o Kirk Fletcher. Y con respecto a artistas de nuestro país, ha colaborado con Julián Maeso, Red House, Silvia Superstar, Vinila Von Bismark o El Langui.