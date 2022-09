Manuela López Serra es psicóloga, psicoterapeuta psicoanalítica y maestra de Educación Primaria. En continuo aprendizaje, lleva años formándose en psicología perinatal y psicosomática de bebés. Su trabajo se desarrolla desde hace más de una década en su consulta privada donde atiende a niños, adolescentes y adultos.

Por su experiencia con las familias, ¿qué supone tener un bebé?

Lo primero que tenemos que tener claro es que se trata de una transformación identitaria y de un aprendizaje continuo. Tener un hijo supone un doble nacimiento: nace un bebé y nacen, también, unos padres.

Usted ha sido madre hace poco, ¿qué ha aprendido?

Uno de los aprendizajes es que intentar hacer todo lo que hacíamos antes de tener hijos y con la misma intensidad no es posible. Si pasamos el mayor tiempo del día con nuestros hijos, nuestro camino profesional se va a resentir y si, por el contrario, no tenemos opción o decidimos trabajar una larga jornada se nos escaparán de las manos momentos muy valiosos al lado de nuestros hijos.

Sería ideal poder dejar un tiempo el trabajo, pero no siempre es posible.

Todos tenemos nuestras circunstancias y hay veces que no nos queda otro remedio que seguir trabajando y pasar poco tiempo con nuestros hijos, pero si existe la posibilidad de estar el máximo tiempo con ellos, hay que intentar aprovecharla. Dos o tres años en nuestra vida no son tanto en comparación con el bien que podemos aportar a los hijos en los primeros años de su vida.

¿Como por ejemplo?

En el primer año de vida, los bebés se transforman mes a mes y como aprendan a amar, amarán o como aprendan a llorar, llorarán, en definitiva, se está formando un equipaje que les acompañará siempre y que será la estructura inicial para unos buenos cimientos emocionales. Está comprobado que un mejor trato en la infancia promueve una mejor salud mental y una óptima resiliencia en la edad adulta.

A veces, cuesta aprender que son los padres quienes tienen que adaptarse a los niños.

Hay que intentar aprender a relajar los tiempos, mirar y escuchar lo que necesitan nuestros hijos. Hay necesidad de una mirada atenta y sostenida. Si cuando mi hijo llama mi atención, no tengo la mirada puesta en lo que hace, aprenderá que lo que me enseña no es importante y, en consecuencia, no desarrollará un buen concepto de sí mismo ni una buena autoestima.

Igual que caminar, dormir toda la noche llegará cuando el bebé esté preparado»

Una de las preocupaciones de los padres es saber interpretar el llanto del bebé.

Un bebé cuando llora es porque le sucede algo. Es fundamental que no llore nunca solo y que esté siempre en compañía y sostenido por una persona de referencia para que así pueda calmarse. Es importante que el bebé pueda llorar para expresar su malestar y para que se escuche y se reconozca.

¿Qué recomendaría a los padres para dormir a su bebé?

Igual que caminar o comer, dormir toda la noche llegará cuando el bebé esté evolutivamente preparado. Los métodos que incitan dejar al bebé llorar solo por las noches no deberían llevarse a cabo ya que el niño se duerme por agotamiento y porque entiende que nadie irá a sostenerlo cuando llore.

¿Qué necesita, a nivel emocional, un niño? ¿Y un adulto?

Formar parte de relaciones afectivas estables, ser aceptado y mirado por las figuras significativas. Lo que cura es la relación, es el vínculo. Es fundamental conectar con las emociones de nuestros hijos. Si dedicamos tiempo a entenderlos, lograremos construir un colchón que les amortigüe cuando aparezcan dificultades.

Claves

¿Qué deben tener siempre en cuenta los padres?

Es importante poner el foco en el llanto y en el sueño de los bebés.

No se debe dejar llorar al bebé solo. Debe estar sostenido por una persona de referencia.

Respecto al sueño, se deben respetar los tiempos de sueño de los más pequeños. Hay problemas de comportamiento en niños muy pequeños que tienen que ver con un insomnio sostenido en el tiempo.